Ennek sokan fognak örülni: megújul Mátészalka ikonikus létesítménye
Kényelmesebb és korszerűbb szolgáltatást nyújtanak az utasoknak. Egy országos program részeként újítják fel Mátészalka és Nyírbogát vasútállomását.
Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít a MÁV-csoport. A beruházások összértéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a vasúttársaság saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.
120 éve működik Mátészalka vasútállomása
A beruházást pénteken Mátészalka Facebook-oldala is megerősítette. Mint írták, "a munkálatok során modern, klimatizált várótermek, akadálymentesített mosdók és megújult homlokzatok várják majd az utazókat. Több állomáson környezetrendezést is végeznek. A program részeként a mátészalkai állomás is megszépül. A fejlesztések célja, hogy kényelmesebb és korszerűbb szolgáltatást nyújtsanak az utasoknak országszerte."
Mátészalka vasútállomása a városközpont közelében helyezkedik el. Jelentős forgalmú regionális elágazó állomás, melyet öt hazai vasútvonal is érint. A létesítményt 1905-ben nyitották meg, a ma is meglévő emeletes épület az 1970-es évek végéig szolgálta az egyre növekvő forgalmat, majd mellette új, korszerű fogadóépületet adtak át.
