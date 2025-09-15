szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közeleg a leállás!

1 órája

Hamarosan leáll az egyik legnagyobb hazai bank, ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek!

Címkék#leállás#MBH Bank App#bank mbh

A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek a tranzakcióikat előre tervezzék. Az MBH Bank több rendszerében és szolgáltatásában is karbantartásokat hajt végre.

Szon.hu

Az MBH Bank több rendszerében és szolgáltatásában is karbantartásokat hajt végre a közeljövőben, ami átmeneti működési zavarokat okozhat - írta meg a blikk.hu. Az érintett felületek között az online banki rendszerek, mobilalkalmazások, fizetési kérelem feldolgozásai, valamint bizonyos ATM-ek is szerepelnek. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek tranzakcióikat előre tervezzék, és a karbantartási időszakokra ne időzítsenek fontos pénzügyi műveleteket.

Leáll az MBH Bank
Az MBH Bank tájékoztatása szerint többnapos karbantartás miatt jelentős szolgáltatáskiesésekre kell számítani a hét folyamán
Fotó: MW-archív

Többnapos karbantartás az MBH Banknál

Az MBH Bank tájékoztatása szerint többnapos karbantartás miatt jelentős szolgáltatáskiesésekre kell számítani a hét folyamán. Az érintett rendszerek között szerepelnek az online banki felületek, a mobilalkalmazások, valamint bizonyos ATM-ek is.

Mire számíthatunk?

  • 2025. szeptember 18–19., éjjel: az MBH Netbank, MBH Direct Bank, MBH Bank App és a Vállalati App bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők. Ebben az időszakban csak néhány órára szünetelnek a szolgáltatások.
  • 2025. szeptember 20–21., éjjel: szélesebb körű leállás várható. Szinte az összes online és mobilbanki rendszer, valamint a fizetési kérelmek (qvik) feldolgozása is megszakadhat. Az elutasított utalásokat az ügyfeleknek újra kell indítaniuk.
  • 2025. szeptember 21–22., éjjel: egyes ATM-ek, különösen a korábban Budapest Bank által üzemeltetett készülékek, nem fogadnak Mastercard bankkártyát. Emellett az internetes bankkártyás fizetések is fennakadásokat szenvedhetnek a 101-es azonosítóval kezdődő számlák esetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu