1 órája
Hamarosan leáll az egyik legnagyobb hazai bank, ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek!
Az MBH Bank több rendszerében és szolgáltatásában is karbantartásokat hajt végre a közeljövőben, ami átmeneti működési zavarokat okozhat - írta meg a blikk.hu. Az érintett felületek között az online banki rendszerek, mobilalkalmazások, fizetési kérelem feldolgozásai, valamint bizonyos ATM-ek is szerepelnek. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek tranzakcióikat előre tervezzék, és a karbantartási időszakokra ne időzítsenek fontos pénzügyi műveleteket.
Többnapos karbantartás az MBH Banknál
Az MBH Bank tájékoztatása szerint többnapos karbantartás miatt jelentős szolgáltatáskiesésekre kell számítani a hét folyamán. Az érintett rendszerek között szerepelnek az online banki felületek, a mobilalkalmazások, valamint bizonyos ATM-ek is.
Mire számíthatunk?
- 2025. szeptember 18–19., éjjel: az MBH Netbank, MBH Direct Bank, MBH Bank App és a Vállalati App bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők. Ebben az időszakban csak néhány órára szünetelnek a szolgáltatások.
- 2025. szeptember 20–21., éjjel: szélesebb körű leállás várható. Szinte az összes online és mobilbanki rendszer, valamint a fizetési kérelmek (qvik) feldolgozása is megszakadhat. Az elutasított utalásokat az ügyfeleknek újra kell indítaniuk.
- 2025. szeptember 21–22., éjjel: egyes ATM-ek, különösen a korábban Budapest Bank által üzemeltetett készülékek, nem fogadnak Mastercard bankkártyát. Emellett az internetes bankkártyás fizetések is fennakadásokat szenvedhetnek a 101-es azonosítóval kezdődő számlák esetében.