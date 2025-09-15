Hamarosan leáll az egyik legnagyobb hazai bank, ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek!

Az MBH Bank több rendszerében és szolgáltatásában is karbantartásokat hajt végre a közeljövőben, ami átmeneti működési zavarokat okozhat - írta meg a blikk.hu. Az érintett felületek között az online banki rendszerek, mobilalkalmazások, fizetési kérelem feldolgozásai, valamint bizonyos ATM-ek is szerepelnek. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek tranzakcióikat előre tervezzék, és a karbantartási időszakokra ne időzítsenek fontos pénzügyi műveleteket.

Fotó: MW-archív

Többnapos karbantartás az MBH Banknál

Mire számíthatunk?