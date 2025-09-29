1 órája
Vigyázat! Medve tűnt fel az erdei tornapályán?
Meglepő fotó került fel a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba: valaki medvét fotózott az erdei tornapályán. „Ez egy medve?” – tette fel a kérdést az egyik kommentelő.
Medve a Sóstói-erdőben? Természetesen nem igazi!
Forrás: illusztráció / Getty images
Mint kiderült, valóban „medve ólálkodik” a helyszínen – igaz, csak egy fából faragott változat. A posztoló egy fotót is megosztott róla.
A hozzászólók közül többen is örömmel fogadták az új „lakót”:
„Tegnap még nem volt ott. Nagyon szuper, meddig lesz ott?” – érdeklődött valaki.
Más így reagált: „Aranyos... Köszönjük!”
A kis faragott medve hamar a tornapálya látványosságává vált. A macit egyébként a hétvégi Nyírerdő-napon faragták ki:
Nyírerdő napFotók: Sipeki Péter
Sokak kedvence az Erdei tornapálya SóstónFotók: Bozsó Katalin