Vigyázat! Medve tűnt fel az erdei tornapályán?

Mint kiderült, valóban „medve ólálkodik” a helyszínen – igaz, csak egy fából faragott változat. A posztoló egy fotót is megosztott róla.

Medve a tornapályán? Igen!

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A hozzászólók közül többen is örömmel fogadták az új „lakót”:

„Tegnap még nem volt ott. Nagyon szuper, meddig lesz ott?” – érdeklődött valaki.

Más így reagált: „Aranyos... Köszönjük!”

A kis faragott medve hamar a tornapálya látványosságává vált. A macit egyébként a hétvégi Nyírerdő-napon faragták ki: