Fotó!

1 órája

Vigyázat! Medve tűnt fel az erdei tornapályán?

Címkék#öröm#medve ”#Nyírerdő

Meglepő fotó került fel a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba: valaki medvét fotózott az erdei tornapályán. „Ez egy medve?” – tette fel a kérdést az egyik kommentelő.

Nagy Zoltán
Vigyázat! Medve tűnt fel az erdei tornapályán?

Medve a Sóstói-erdőben? Természetesen nem igazi!

Forrás: illusztráció / Getty images

Mint kiderült, valóban „medve ólálkodik” a helyszínen – igaz, csak egy fából faragott változat. A posztoló egy fotót is megosztott róla.

Medve a tornapályán? Igen!
Forrás: Nyíregyen Hallottam

A hozzászólók közül többen is örömmel fogadták az új „lakót”:
„Tegnap még nem volt ott. Nagyon szuper, meddig lesz ott?” – érdeklődött valaki.
Más így reagált: „Aranyos... Köszönjük!”

A kis faragott medve hamar a tornapálya látványosságává vált. A macit egyébként a hétvégi Nyírerdő-napon faragták ki:

Nyírerdő nap

Fotók: Sipeki Péter

Az erdei tornapályán mindig zajlik az élet. Ha nem hiszed, csekkold a mai galériánkat:

Sokak kedvence az Erdei tornapálya Sóstón

Fotók: Bozsó Katalin

 

