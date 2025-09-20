Selyemruhás csajmágnes a Megasztár nyíregyházi arca, de nem csak ezért osztják – videóval

A TV2 2003-ban indította útjára azt a zenei tehetségkutató műsort, aminek a nyolcadik évadán szórakozhat most a közönség. A Megasztár az idén nagy meglepetésekkel, új műsorstruktúrával, zsűrivel és új műsorvezetővel is előrukkolt.

A Megasztár zsűrijének tagjai és műsorvezetői

Fotó: MW

A Megasztár nyolcadik szériájában új zsűricsapat vette át a stafétát: Herceg Erika, Curtis, Marics Peti valamint Tóth Gabi foglal helyet az ítészi székekben. A tehetségkutató követői azt is észre vehették, hogy Ördög Nóra mellett már nem Tilla vezeti a műsort. Till Attila volt idáig a Megasztár stabil pontja, hiszen minden évedban hozta a tőle elvárt jópofa formát, az idén azonban egy fiatal influenszer, tartalomgyártó vette át a helyét. Szépréthy Roland nem ma kezdte a szakmát, véleményvezérként a social média világából rengetegen ismerik, az egyik legnagyobb hazai TikTok csatorna felépítésével büszkélkedhet, közel 300ezres követő bázissal. A népszerű közszereplőt a Sztárboxban és az X-Faktor háttérműsorában is láthatta a közönség, de ezekől volt már nagyobb durranása és botránya is.

Megasztár műsorvezetője a nyíregyházi iskolapadokban

Nagyon kevesen tudják, hogy Szépréthy Roland Nyírteleken született, és Nyíregyházán járt általános- és középiskolába is, a Kodály Zoltán Általános Iskola után a Kölcseyben járt gimibe. Ráadásul a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is szerepelt kiskorában.

Színházi szerepei: 2007 - Valahol Európában - Kuksi

2009 - Tragédia - Kisfiú

A Bors írta meg, hogy Roli már fiatalon is szeretett a “reflektorfényben” állni. Csupán 4 éves volt, amikor életében először mesét mondott, később pedig számos versenyen vett részt, ahol országos mesemondó bajnok lett.

Nagymamája közbenjárásával 2007-ben részt vett a Valahol Európában szereplőválogatásán, ahol szerepet kapott és Kuksiként láthatta őt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönsége. Két évvel később a Tragédia című előadásban a Kisfiú szerepében lépett színpadra.

A Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi kara után jelentkezett a TV2 Akadémiára azzal a céllal, hogy valóra váltsa régóta dédelgetett álmát és műsorvezetői pályára léphessen. A műsorvezető és szerkesztő-riporteri képzést követően többedmagával podcast gyártásba kezdett. Később a barátaival prank videókat kezdett készíteni, s miután felfuttatta TikTok-csatornáját, reklámügynökséget alapított. Ezután lett a Mobilfox arca, aminek tavaly állítólag "ellopta" a TikTok-csatornáját, cserébe pedig százalékos részesedést vagy anyagi ellenszolgáltatást kért. Ezt követte a bejelentés, miszerint ha teljesítik a kérését, a cég irodájának tetejéről kétmillió forintot szór a főként fiatalokból álló tömegbe, ami végül megvalósult és hatalmas port kavart. Persze sokszor látják különböző fiatal hölgyek társaságában is, így a pletykák középpontába is kerül igen gyakran.