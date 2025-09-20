szeptember 20., szombat

Megasztár 2025

Selyemruhás csajmágnes a Megasztár nyíregyházi arca, de nem csak ezért osztják – videóval

Már javában zajlik a TV2 népszerű tehetségkutató műsora. A Megasztár 8. évadában új műsorvezető bukkant fel, aki Nyíregyházán töltötte fiatalkori éveit.

A TV2 2003-ban indította útjára azt a zenei tehetségkutató műsort, aminek a nyolcadik évadán szórakozhat most a közönség. A Megasztár az idén nagy meglepetésekkel, új műsorstruktúrával, zsűrivel és új műsorvezetővel is előrukkolt.

A Megasztár nyolcadik szériájában új zsűricsapat vette át a stafétát: Herceg Erika,  Curtis, Marics Peti valamint Tóth Gabi foglal helyet az ítészi székekben. A tehetségkutató követői azt is észre vehették, hogy Ördög Nóra mellett már nem Tilla vezeti a műsort. Till Attila volt idáig a Megasztár stabil pontja, hiszen minden évedban hozta a tőle elvárt jópofa formát, az idén azonban egy fiatal influenszer, tartalomgyártó vette át a helyét. Szépréthy Roland nem ma kezdte a szakmát, véleményvezérként a social média világából rengetegen ismerik, az egyik legnagyobb hazai TikTok csatorna felépítésével büszkélkedhet, közel 300ezres követő bázissal. A népszerű közszereplőt a Sztárboxban és az X-Faktor háttérműsorában is láthatta a közönség, de ezekől volt már nagyobb durranása és botránya is. 

Megasztár műsorvezetője a nyíregyházi iskolapadokban

Nagyon kevesen tudják, hogy Szépréthy Roland Nyírteleken született, és Nyíregyházán járt általános- és középiskolába is, a Kodály Zoltán Általános Iskola után a Kölcseyben járt gimibe. Ráadásul a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is szerepelt kiskorában.

Színházi szerepei:

  • 2007 - Valahol Európában - Kuksi
  • 2009 - Tragédia - Kisfiú

A Bors írta meg, hogy Roli már fiatalon is szeretett a “reflektorfényben” állni. Csupán 4 éves volt, amikor életében először mesét mondott, később pedig számos versenyen vett részt, ahol országos mesemondó bajnok lett. 

Nagymamája közbenjárásával 2007-ben részt vett a Valahol Európában szereplőválogatásán, ahol szerepet kapott és Kuksiként láthatta őt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönsége. Két évvel később a Tragédia című előadásban a Kisfiú szerepében lépett színpadra.

 A Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi kara után jelentkezett a TV2 Akadémiára azzal a céllal, hogy valóra váltsa régóta dédelgetett álmát és műsorvezetői pályára léphessen. A műsorvezető és szerkesztő-riporteri képzést követően többedmagával podcast gyártásba kezdett. Később a barátaival prank videókat kezdett készíteni, s miután felfuttatta TikTok-csatornáját, reklámügynökséget alapított. Ezután lett a Mobilfox arca, aminek tavaly állítólag "ellopta" a TikTok-csatornáját, cserébe pedig százalékos részesedést vagy anyagi ellenszolgáltatást kért. Ezt követte a bejelentés, miszerint ha teljesítik a kérését, a cég irodájának tetejéről kétmillió forintot szór a főként fiatalokból álló tömegbe, ami végül megvalósult és hatalmas port kavart. Persze sokszor látják különböző fiatal hölgyek társaságában is, így a pletykák középpontába is kerül igen gyakran.

Megasztár műsorvezetője Szépréthy Roland
A Megasztár műsorvezetője Szépréthy Roland
Fotó: MW

Legenda után a színpadon

Szépréthy Roland fogadtatása minden műsorban kettős. Természetesen a hatalmas követőbázisa kedveli, de keményen be is szólnak neki a stílusa, a viselkedése, valamint a gyakran viselt rikító selyempizsamái miatt is. Ráadásul egy olyan közismert, gyakorlott, legendás műsorvezetőtől kellett átvennie a mikrofont, mint Tilla. Ez a feladat mindenkinek nagy kihívás, főleg egy huszas éveiben járó "Tik-Tok Matyinak", ahogy Curtis nevezte egyik összezördülésükkor. Roland a Borsnak elárulta, hogy még a barátai sem számítottak arra, hogy ilyen nagy hírrel fogja megörvendeztetni őket, a legrégebb óta dédelgetett álma teljesült. A Megasztár tiszteletére még egy gyűrűt is csináltatott. 

Amikor kiderült, hogy én leszek a műsorvezető, azt neked látnod kellett volna, barátom, én térdre rogytam. Imádkoztam, és azt mondtam: köszönöm, Istenem

- nyilatkozta az új műsorvezető. 

Roland kapott hideget és meleget, amióta kiderült, hogy ő lesz Ördög Nóra partnere. Azonban sokkal rosszabbra számított, hiszen azt gondolta, hogy pozitív kommenteket nem is fog kapni, viszont ez egy általános jelenség generációváltásnál, főleg egy ekkora legendától átvenni a mikrofont kicsit hálátlan, de egyben megtisztelő feladat is. Hogy a nyíregyházi fiatal médiaszemélyiség hogy bírkózik meg a feladattal, mindenki döntse el maga szombatonként a Tv2 képernyőjén. Egy biztos, ilyen fiatalon ideáig eljutni, nem sikerül túl sok mindnekinek.

 

