Kiskorában is nagydumás volt a Megasztár nyíregyházi műsorvezetője, hihetetlen videó került elő róla

Ahogy megírtuk, az idén Till Attila helyét egy fiatal influenszer, tartalomgyártó vette át. Szépréthy Roland a Megasztár új műsorvezetője nem ma kezdte a szakmát, már egészen fiatalon a színpadon, és a kamerák előtt állt.

A Megasztár műsorvezetője kiskorában is nagydumás volt

Fotó: MW

Szépréthy Rolandot véleményvezérként a social média világából rengetegen ismerik, az egyik legnagyobb hazai TikTok csatorna felépítésével büszkélkedhet. A népszerű közszereplőt a Sztárboxban és az X-Faktor háttérműsorában is láthatta a közönség, de ezekől volt már nagyobb durranása és botránya is.

A Megasztár műsorvezetőjét kiskorában is sokan ismerték

Nagyon kevesen tudják, hogy Szépréthy Roland Nyírteleken született, és Nyíregyházán járt általános- és középiskolába, a Kodály Zoltán Általános Iskola után a Kölcsey gimnázium padjait koptatta. Ráadásul a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is szerepelt kiskorában.