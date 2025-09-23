3 órája
Kiskorában is nagydumás volt a Megasztár nyíregyházi műsorvezetője, hihetetlen videó került elő róla
A TV2 tehetségkutató műsora az idén nagy meglepetésekkel, új műsorstruktúráva rukkolt elő. A Megasztár 8. évadában egy új, igen megosztó műsorvezető is felbukkant.
Ahogy megírtuk, az idén Till Attila helyét egy fiatal influenszer, tartalomgyártó vette át. Szépréthy Roland a Megasztár új műsorvezetője nem ma kezdte a szakmát, már egészen fiatalon a színpadon, és a kamerák előtt állt.
Szépréthy Rolandot véleményvezérként a social média világából rengetegen ismerik, az egyik legnagyobb hazai TikTok csatorna felépítésével büszkélkedhet. A népszerű közszereplőt a Sztárboxban és az X-Faktor háttérműsorában is láthatta a közönség, de ezekől volt már nagyobb durranása és botránya is.
A Megasztár műsorvezetőjét kiskorában is sokan ismerték
Nagyon kevesen tudják, hogy Szépréthy Roland Nyírteleken született, és Nyíregyházán járt általános- és középiskolába, a Kodály Zoltán Általános Iskola után a Kölcsey gimnázium padjait koptatta. Ráadásul a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is szerepelt kiskorában.
Selyemruhás csajmágnes a Megasztár nyíregyházi arca, de nem csak ezért osztják – videóval
Egy mesefilm szereplőjeként is megismerhették a szabolcsiak, és így az egész ország is, bár akkor még merőben máshogy nézett ki.
- Bosnyák Viktória Amikor kivirágzott a fánkfánk című művéből készült egy közel félórás kisfilm, aminek az egyik főszerepére Rolandot kérték fel.
Az akkor hatodikos Rolanddal és édesanyjával ennek apropóján készült egy interjú a Nyíregyházi Tv Víg-kend műsorában, ahol elmondta, hogy 7-8 évesen kezdett el színészkedni, de már 4 éves korától mond verseket. Elmesélte, hogyan gyakorolták a szöveget a családtagjaival, amíg felértek Budapesetre a forgatásra, hogy mi a különbség a színházi és a filmes szereplések között, melyiknek mi az előnye és hátránya. Mint mondta, nagyon tetszett neki a könyv és a film is, ami egy Dani nevezetű kisfiúról szól, aki IV. osztályba jár, és itt is játszódik a történet. Ide érkezik Fodor Menta manó és polgármester, hogy elvigye magával a gyerekeket Magyarórafalvára. Ezen a helyen mindent szó szerint értenek, ezért a Szófaló, aki egy faló, felfalja az azonos alakú, többértelmű szavakat. Még szerencse, hogy Dani és Fodor Menta mindent megoldanak, megmentik a szavakat, így Szófaló és a gyerekek visszatérhetnek az osztályba.
Látszik, hogy sikerült a film főszereplőinek megbirkózni a Szófalóval, mert Rolandból már kiskorában is csak úgy áradtak a mondatok. Akkor még nem tudta, hogy felnőttként mi szeretne lenni, de azt tudta, hogy nagyon szeret énekelni a Cantemus Kórusban, de színészi vagy akár profi ökölvívói karrierről is álmodozott még hatodikosként. Aztán végül a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi karán kötött ki, után pedig jelentkezett a TV2 Akadémia műsorvezető és szerkesztő-riporteri képzésére.
A nagy dumája és szókimondása az évek alatt csak fokozódott, ami miatt igen sokszor kerül összetűzésbe másokkal.
De valószínűleg ez viszi előre a karrierjét, hiszen nem véletlenül van közel 300 ezres követőbázisa a közösségi médiában. Gyakran lehet botrányairól is olvasni: legutóbb az egyik budapesti plázában balhézott össze a biztonságiakkal, mert pénzt kezdett el osztogatni. Ahogy a Bors megírta, a fiatal influenszer ezreseket húzott elő a zsebéből, és a jelenlévőknek osztogatta, akik fekvőtámaszokkal vagy puszta rámenősséggel próbálták megkaparintani a bankókat. A biztonsági őrök nem hagyták szó nélkül a spontán flashmobot. Heves szóváltás alakult ki, majd a Megasztár műsorvezetőjét egy üzlethelyiség mögötti „biztonsági irodába” vezették. A TV2 tehetségkutatójában is gyakran van a figyelem középpontjában. Az egész ország megbizonyososdhat hétvégente a selyempizsamás csajmágnes műsorvezetői kvalitásáról a Megasztár 8. évadában.
