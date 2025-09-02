szeptember 2., kedd

Nyíregyháza

1 órája

Megfelelő méretű urat keres Nyíregyházán igen speciális feladatra

Címkék#Nyíregyháza#szennyvíz#humor

Ritka, hogy egy poszt ilyen rövid idő alatt ennyi hozzászólást generáljon a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Persze nem csoda: a kérés, amivel a hölgy előállt, meglehetősen szokatlan.

Nagy Zoltán
Megfelelő méretű urat keres Nyíregyházán igen speciális feladatra

Forrás: illusztráció / getty images

„Sziasztok! Sovány vízvezeték-szerelőt keresek Nyíregyházán. Egy szűk helyre kell bebújni, hogy ki lehessen cserélni egy csövet” – írta a posztoló.

A nyíregyházi kommentelők pedig hozták a formájukat: a humor ezúttal sem maradt el, záporoztak a hozzászólások.

„Csak kövér van” – jött az első frappáns reakció.

„Sziasztok, érdekelne, mi a titkuk a sovány vízvezeték-szerelőknek. Látom, sokan vannak. Fogyni szeretnék” – írta egy másik hozzászóló.

„Nálam igaz, hogy azóta a szennyvíz jön a csapból, amióta hozzányúlt, de legalább sovány!” – kontrázott rá valaki más.

 

