Porcsalma

3 órája

Megható, hálaadó ünnepség Porcsalmán (fotókkal)

Megható, hálaadó ünnepség Porcsalmán (fotókkal)

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A Porcsalmai Református Egyházközség fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ 20 éves jubileumi hálaadó ünnepségét rendezték pénteken.

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

