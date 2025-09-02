szeptember 2., kedd

4 órája

Megtörtént a baj a Kálvin téren – ekkor lépett közbe a tetovált hős!

Hétköznapi hős segített bajba jutott idős hölgyön a Kálvin téren!

Nagy Zoltán
Megtörtént a baj a Kálvin téren – ekkor lépett közbe a tetovált hős!

Forrás: illusztráció / getty images

Megható történet járja be a közösségi médiát egy nem mindennapi esetről, amely a nyíregyházi Kálvin téren történt még július 18-án délelőtt. Egy idős asszony esett el a járdán, ám szerencséjére akadt valaki, aki nem ment el mellette közömbösen.

A történetet a „Nyíregyen Hallottam” nevű Facebook-csoportban osztotta meg egy szemtanú. A bejegyzés szerint egy magas, körülbelül 40 év körüli, tetovált férfi sietett az elesett hölgy segítségére. A férfi saját elmondása szerint egészségügyi dolgozó, aki szakszerűen ellátta a bajba jutott nőt, majd mentőt is hívott a helyszínre.

– „Keressük azt a magas, 40 körüli, tetovált fiatalembert, aki július 18-án, délelőtt 11 óra körül, Nyíregyházán, a Kálvin téren felsegített egy idős hölgyet a járdáról és mentőt hívott hozzá. Szeretnénk neki megköszönni!” – írta a posztoló hölgy.

A bejegyzés gyorsan elterjedt. A hős kiléte egyelőre nem ismert, de remélhetőleg a közösségi összefogás segítségével sikerül rátalálni arra, aki – bár számára talán természetes volt – mások számára inspiráló módon cselekedett.

Ha bárki felismeri magát a történetben, vagy tudomása van arról, ki lehetett a segítő férfi, kérjük, jelentkezzen a „Nyíregyen Hallottam” csoportban. A köszönet nem maradhat el!

 

