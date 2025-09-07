szeptember 7., vasárnap

Értékes kincs

2 órája

Hihetetlenül értékes aranytárgyat talált a nyíregyházi műtárgyszakértő! Mutatjuk, hogy csinálta, ebből mindenki tanulhat!

Címkék#Megyesi Balázs#nyíregyházi műtárgyszakértő#szelence#arany

A nyíregyházi műtárgyszakértő mindig felfedez valami különlegeset az országot és a világot járva. Megyesi Balázs sokszor nagyon értékes kincsekre is rábukkan.

Szon.hu
Megyesi Balázs nyíregyházi műtárgyszakértő

Fotó: Pintér Árpád

A nyíregyházi műtárgyszakértő folyamatosan posztol olyan videókat, amelyek különleges utazásra invitálják a nézőket. Megyesi Balázs műtárgyszakértő bejegyzései azonban nem csak érdekesek, hanem tanulságosak is. 

Megyesi Balázs műtárgyszakértő
Arany szelencét talált Megyesi Balázs műtárgyszakértő
Fotó: facebook/Megyesi Balázs műtárgyszakértő

Megyesi Balázs: műtárgyakkal suttogó

Nem sok embernek kell bemutatni Megyesi Balázst, a  folyton vidám, ugyanakkor nagy szakértelemmel rendelkező becsüst. A Kincsvadászok című televíziós műsor szakértőjeként vált ismertté, de szakmai tevékenysége messze túlmutat a képernyőn. 

Hazai és nemzetközi környezetben szerzett több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a műtárgyak felkutatásában, értékbecslésében, hitelesítésében, és szakértőként vesz részt hagyatéki eljárásokban is.

Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a Kincsvadászok műtárgyszakértője nyíregyházi, aki nagyon büszke a származására. Nagyszülei, szülei még mindig ott élnek Oros központjában, oda jár haza hozzájuk. Mindenki ismerte, és természetesen ismeri most is a családot, minden vasárnap együtt jártak a templomba, Balázs ott is ministrált. Abban a kis közösségben a furcsa szenvedélyének is tudott hódolni, szívesen beengedték az ismerősök a padlásukra, kamrákba régi tárgyakat bogarászni, felkutatni. Nagyon sok régiséggel találkozott már akkor is, nagyon meghatározóak voltak az orosi gyermekévei. Azt, hogy Olaszországot, Rómát, a művészet központját megismerhette, azt is Szováti Tamás atyának, az orosi plébánosnak köszönheti.

Kisiskolás koromban a Hatzel téren volt a régiségpiac, édesapámmal sokat jártunk oda. A mai napig emlékszem, vettem 300 forintért egy tintatartót, aminek nem volt fedele. Aztán a Jósavárosba került át vasárnaponként a piac, még egyetemistaként is visszajártam. Budapesten voltam egyetemista, de amikor csak tudtam, hazajöttem hétvégén húslevest enni, és természetesen bogarászni a régiségek között, beszélgetni az eladókkal. Különleges akvarelleket, kisebb festményeket is vettem, sőt rátaláltam egy nagyon szép bútorra is, amit aztán a fővárosban értékesítettem tovább 

– mesélte az élményeit a nyíregyházi műtárgyszakértő, és megjegyezte: a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi, vagy az innen elszármazott kereskedőkkel. Sok vármegyei követi a munkásságát, hiszen nagyon sokat lehet tanulni tőle. Gyakran felbukkan mostanában is a nyíregyházi régiségpiacon, ahol mindig hihetetlen kincsekre bukkan. Most azonban kicsit messzebb utazott, egészen Párizsig.

Aranyat találtam a párizsi piacon, szó szerint. Nyolcvan euróért vettem ezt a 18. századi kicsike szelencét, ami szaruból készült. Láttam, hogy az elején van egy nagyon szép kézi festett kép, egyből arra gondoltam, hogy megveszem

 – mesélte a vásárlás menetét a nyíregyházi műtárgyszakértő, és hozzátette: 100 eurót kértek a különleges tárgyért, de sikerült lealkudnia 80 euróra, mert a szelence egy helyen meg volt egy kicsit törve. 

Megyesi Balázs műtárgyszakértő
Kiderült: aranyből van a szelence
Fotó: facebook/Megyesi Balázs műtárgyszakértő

Megyesi Balázs azt is elmondta, hogy amikor hazavitte ezt a szép tárgyat, akkor látta, hogy az bizony aranyból van. A szelencén található fém intarziák mind aranyból vannak.  

Ezeket úgy készítették valamikor, hogy forró mintával belesütöttek ebbe a szaruba, majd beletették ezeket a fém intarziákat, és gyakorlatilag egy csodálatos, fantasztikus műtárgyat hoztak létre. Az alku alapom az volt, hogy el van törve a tárgy, de akkor még nem gondoltam volna, hogy arany – jegyezte meg a szakértő.

A Kincsvadászok műsoron kívül természetesen nagyon sok elfoglaltsága van Megyesi Balázsnak, nagyon dinamikus, nyüzsgő életet él: 

  • hagyatéki értékbecslő
  • a Pesti Vigadó kommunikációs stábját erősíti
  • iskolás csoportoknak tárlatot vezet, előadásokat tart, 
  • a YouTube-csatornáján a Keressük a helyét! videósorozatban bemutatja a felelős műtárgygondozás fontosságát, miközben ráirányítja a figyelmet a körülöttünk lévő, elfeledett értékekre
  • kiállítások rendezője, kurátora is
  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Aki ma műtárgyakkal szeretne professzionálisan foglalkozni - legyen szó értékbecslésről, kereskedelemről, hitelesítésről vagy befektetésről -, annak olyan tudásra van szüksége, amely egyszerre ötvözi a művészettörténeti alapokat a jogi és gazdasági ismeretekkel, és gyakorlatorientált rálátást ad a hazai és nemzetközi műkereskedelem működésére. Ezért is érdemes figyelemmel kísérni Megyes Balázst, mert így bárki megtanulhat a műtárgyak nyelvén beszélni.

 

