2 órája
Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában
Papp László Sportarénában zajlott a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, amelyet a Harcosok órája élő adással köszöntött. A beszélgetés főszereplője Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója volt.
Menczer Tamás a Harcosok órájában szólalt fel
Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás több megosztó kijelentést tett a Harcosok órája élő közvetítésében. Úgy fogalmazott, „extrém sportként” tekint arra, hogy újra és újra vitába száll a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan veszik tudomásul, ha vele kell beszélniük.
A kommunikációs igazgató szerint a Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége, de a digitális tér átalakulására új válaszokat kell adni. Ezért hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Körök (DPK) hálózatát, amely ma már százezres közösséget jelent. „Nem állunk meg” – szögezte le.
A teljes beszélgetés itt tekinhető meg:
Menczer úgy vélte, az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, a valóságban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek – Kautzky Armand és Pataky Attila – is jelen vannak.
Menczer Tamás szerint a baloldal minden határon túlment
Beszédében kitért arra is, hogy a baloldal minden határon túlment, amikor a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját politikai célokra próbálta felhasználni. „Ez együttérzés helyett politikai tőkekovácsolás” – hangsúlyozta.
A közelgő választásokról szólva úgy fogalmazott: még kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”. A rendezvényen több tízezer ember részvételére számítanak, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is beszédet mond.
