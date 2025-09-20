Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában

Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás több megosztó kijelentést tett a Harcosok órája élő közvetítésében. Úgy fogalmazott, „extrém sportként” tekint arra, hogy újra és újra vitába száll a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan veszik tudomásul, ha vele kell beszélniük.

Menczer Tamás a Harcosok órájában köszönötte a Digitáls Polgár Körök találkozójára érkezőket

Forrás: Facebook

A kommunikációs igazgató szerint a Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége, de a digitális tér átalakulására új válaszokat kell adni. Ezért hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Körök (DPK) hálózatát, amely ma már százezres közösséget jelent. „Nem állunk meg” – szögezte le.

A teljes beszélgetés itt tekinhető meg:

Menczer úgy vélte, az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, a valóságban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek – Kautzky Armand és Pataky Attila – is jelen vannak.

Menczer Tamás szerint a baloldal minden határon túlment

Beszédében kitért arra is, hogy a baloldal minden határon túlment, amikor a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját politikai célokra próbálta felhasználni. „Ez együttérzés helyett politikai tőkekovácsolás” – hangsúlyozta.

A közelgő választásokról szólva úgy fogalmazott: még kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”. A rendezvényen több tízezer ember részvételére számítanak, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is beszédet mond.