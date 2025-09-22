2 órája
Menetrendváltozás: karbantartás miatt nagy változások lesznek a vármegyei vasútvonalon
Több hétig tartó karbantartás végeznek a MÁV szakemberei. A menetrendváltozás miatt érdemes az indulás előtt tájékozódni.
A munkálatokat éjszaka végzik a szakemberek, de már a késő délutáni óráktól lesznek változások a vonatközlekedésben
Fotó: Illusztráció: Vörös Attila
Karbantartást végeznek a szakemberek a Szerencs – Mezőzombor szakaszon szeptember 23-ától október 11-éig – közölte a MÁV. Mint írták, a munkálatokat éjszakánként végzik, és emiatt több kora esti, éjszakai vonat helyett pótlóbusz közlekedik majd. A menetrendváltozás számos járatot érint: a Nyíregyházáról 17:08-kor Füzesabonyba, továbbá a Szerencsről 18:16-kor Nyíregyházára induló személyvonattól kezdődően másnap hajnalig minden vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Nyíregyháza és Szerencs között. Kivétel a Nyíregyházáról 17:29-kor Miskolcon át a Keleti pályaudvarra továbbinduló Tokaj InterCity (IC 656), amely az eredeti megállási rendje szerint közlekedik.
Ezeket a vonatokat érinti a menetrendváltozás
A vasúttársaság arra is kitért, az InterCity-k pótlóbusza csak Tokajban, az eredetileg Rakamazon is megálló IC-k pótlóbusza Rakamazon is megáll.
- Nyíregyházáról 17:39-kor és 18:39-kor is indulnak pótlóbuszok, melyek csak Tokajig közlekednek.
- A Debrecen irányából a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCity (IC 586) csak Nyíregyházától közlekedik.
- Szerencsről 19:12-kor InterCity pótlóbusz indul Nyíregyházára, ami csatlakozik a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCityhez.
- A Keleti pályaudvarról 17:25-kor másik vonatszámban is indul egy Tokaj InterCity Miskolcon át Szerencsre.
- Szerencs – Nyíregyháza között IC-pótlóbusszal utazhatnak, ahonnan a Püspökladányba tartó személyvonattal (6231) juthatnak el Debrecenbe.
A hajnali járatok esetében is lesznek változások
A Mávinform tájékoztatása szerint
- a Szerencsről 4:10-kor (5130), valamint 5:11-kor (5150) Nyíregyházára induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok korábban, Szerencsről 3:45-kor, valamint 4:49-kor indulnak Nyíregyházára.
- A Nyíregyházáról 3 órakor (5119), 3:43-kor (5159), 4:40-kor (5129) Szerencs felé induló személyvonatok helyett Nyíregyháza – Szerencs között pótlóbusz közlekedik. A hosszabb közúti menetidő miatt e járatok esetében is korábban indulnak a pótlóbuszok: Nyíregyházáról 2:18-kor, 3:08-kor, valamint 4:10-kor, így Szerencsre a megszokott menetrend szerinti időpontra érkeznek.
