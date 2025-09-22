Menetrendváltozás: karbantartás miatt nagy változások lesznek a vármegyei vasútvonalon

Karbantartást végeznek a szakemberek a Szerencs – Mezőzombor szakaszon szeptember 23-ától október 11-éig – közölte a MÁV. Mint írták, a munkálatokat éjszakánként végzik, és emiatt több kora esti, éjszakai vonat helyett pótlóbusz közlekedik majd. A menetrendváltozás számos járatot érint: a Nyíregyházáról 17:08-kor Füzesabonyba, továbbá a Szerencsről 18:16-kor Nyíregyházára induló személyvonattól kezdődően másnap hajnalig minden vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Nyíregyháza és Szerencs között. Kivétel a Nyíregyházáról 17:29-kor Miskolcon át a Keleti pályaudvarra továbbinduló Tokaj InterCity (IC 656), amely az eredeti megállási rendje szerint közlekedik.

Számos járatot érint a menetrendváltozás: a vonatpótló autóbuszok korábban indulnak Illusztráció: nyiregyhaza.hu

Ezeket a vonatokat érinti a menetrendváltozás

A vasúttársaság arra is kitért, az InterCity-k pótlóbusza csak Tokajban, az eredetileg Rakamazon is megálló IC-k pótlóbusza Rakamazon is megáll.

Nyíregyházáról 17:39-kor és 18:39-kor is indulnak pótlóbuszok, melyek csak Tokajig közlekednek.

A Debrecen irányából a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCity (IC 586) csak Nyíregyházától közlekedik.

Szerencsről 19:12-kor InterCity pótlóbusz indul Nyíregyházára, ami csatlakozik a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCityhez.

A Keleti pályaudvarról 17:25-kor másik vonatszámban is indul egy Tokaj InterCity Miskolcon át Szerencsre.

Szerencs – Nyíregyháza között IC-pótlóbusszal utazhatnak, ahonnan a Püspökladányba tartó személyvonattal (6231) juthatnak el Debrecenbe.

A hajnali járatok esetében is lesznek változások

