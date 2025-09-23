Egyetemes szinten őrzik a népmese hagyományait – Berecz András szerdán Nyíregyházán mesél

A Magyar Népmeséért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézete szeptember 24-én 10 órától tartja az Őszi Meseegyetem elnevezésű rendezvényét, a helyszín az egyetem B épületének nagyelőadója. A meseegyetem célja a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása, népszerűsítése.

A Kossuth-díjas előadóművészt, Berecz Andrást is hallhatjuk a meseegyetemen

Archív Fotó: Pusztai Sándor

Előadások a meseegyetemen

10.15–11 óra: Berecz András Kossuth-díjas előadóművész előadása

11 óra: Németh Richárd Gábor, a Meseszó Egyesület tagja, mesemondó: Mesemondó közösségek a néphagyományban

11.20: Klitsie-Szabad Boglárka, a Meseszó Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, néprajzkutató, mesemondó: A Meseszó Egyesület és a Mindannyiunk Meséi

11.40–12 óra: Török Georgina, óvodapedagógus, Pompás Mesés Nagykövet: Pompás napok az óvodában – Hogyan és mitől lesz élmény a mesélés?

12 óra –12.20: Dr. Nagy Balázs PhD, főiskolai docens (Nyíregyházi Egyetem, Óvó- és Tanítóképző Intézet) – Szabó Nikoletta (óvodapedagógus, Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény); Szabolcs-szatmári női mesemondók és meséik a pedagógiai munkában