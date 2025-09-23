szeptember 23., kedd

Tekla névnap

24°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meseegyetem

2 órája

Egyetemes szinten őrzik a népmese hagyományait – Berecz András szerdán Nyíregyházán mesél

Címkék#Magyar Népmeséért Alapítvány#Nyíregyházi Egyetem Óvó-és Tanítóképző Intézete#Őszi Meseegyetem

Szakmai előadások színesítik a programot. A meseegyetem célja a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása, népszerűsítése.

Szon.hu

A Magyar Népmeséért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézete szeptember 24-én 10 órától tartja az Őszi Meseegyetem elnevezésű rendezvényét, a helyszín az egyetem B épületének nagyelőadója. A meseegyetem célja a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása, népszerűsítése.

Meseegyetem a népmese népszerűsítéséért
A Kossuth-díjas előadóművészt, Berecz Andrást is hallhatjuk a meseegyetemen
Archív Fotó: Pusztai Sándor

Előadások a meseegyetemen

10.15–11 óra: Berecz András Kossuth-díjas előadóművész előadása

11 óra: Németh Richárd Gábor, a Meseszó Egyesület tagja, mesemondó: Mesemondó közösségek a néphagyományban

11.20: Klitsie-Szabad Boglárka, a Meseszó Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, néprajzkutató, mesemondó:  A Meseszó Egyesület és a Mindannyiunk Meséi

11.40–12 óra: Török Georgina, óvodapedagógus, Pompás Mesés Nagykövet: Pompás napok az óvodában – Hogyan és mitől lesz élmény a mesélés?

12 óra –12.20: Dr. Nagy Balázs PhD, főiskolai docens (Nyíregyházi Egyetem, Óvó- és Tanítóképző Intézet) – Szabó Nikoletta (óvodapedagógus, Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény); Szabolcs-szatmári női mesemondók és meséik a pedagógiai munkában

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu