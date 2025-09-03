szeptember 3., szerda

Hilda névnap

A népművészet jegyében

Mesemondás és táncház kicsiknek, nagyoknak

Munkatársunktól
Mesemondás és táncház kicsiknek, nagyoknak

Családi délután a népművészet jegyében Kékcsén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesülettel

Fotó: az egyesület archívuma

A népművészet jegyében hívják családi délutánra az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken 15 órától a kékcsei Arany János Általános Iskolába. A program a következő: 

  • élőszavas mesemondás Kácsor-Ignácz Gabriellával, 
  • táncház a Nyírség Táncegyüttessel és 
  • kézműves foglalkozások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület népi kézműves mestereivel.

A program ingyenes.

 

