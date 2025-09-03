A népművészet jegyében
4 órája
Mesemondás és táncház kicsiknek, nagyoknak
Családi délután a népművészet jegyében Kékcsén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesülettel
Fotó: az egyesület archívuma
A népművészet jegyében hívják családi délutánra az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken 15 órától a kékcsei Arany János Általános Iskolába. A program a következő:
- élőszavas mesemondás Kácsor-Ignácz Gabriellával,
- táncház a Nyírség Táncegyüttessel és
- kézműves foglalkozások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület népi kézműves mestereivel.
A program ingyenes.
