Kalandos, játékos

3 órája

Mesés csődület Mátészalkán

Minden a játékról, a meséről és a jókedvről szól szombaton a Képes Géza Könyvtárban. Kicsiket és nagyokat várnak a mesés csődületre!

Munkatársunktól

Kicsik, nagyok és még nagyobbak, lurkók, ifjak, szépkorúak! Gyertek mindahányan és kapaszkodjunk fel együtt egyenest az égig érő paszuly csúcsáig – invitál mindenkit egy felejthetetlen napra, mesés csődületre szeptember 27-én, szombaton a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár.  

A sündisznó című interaktív mesejáték 11 órakor kezdődik a Mesés csődület programban
Fotó: Sanyi, én és a Gyerekek Produkció/Facebook

Mesés csődület Mátészalkán, minden korosztályt a könyvtárba várnak

A mese- és játékvilág kapui már 9 órakor kitárulnak, s a szervezők arra figyelmeztetnek, érdemes a játékot 10 óráig elkezdeni, nehogy lemaradjon bárki is az azt követő előadásról. A Sanyi, én és a Gyerekek Produkció Nyáry Dettivel és Tűzkő Sándorral 11 órától A sündisznó című  interaktív népmesével szórakoztatja majd a közönséget.

Azon túl, hogy a játékok és az előadás mindenki számára ingyenes, zsíros kenyér és limonádé is jut mindenkinek!

 

 

