3 órája
Mesés csődület Mátészalkán
Minden a játékról, a meséről és a jókedvről szól szombaton a Képes Géza Könyvtárban. Kicsiket és nagyokat várnak a mesés csődületre!
Kicsik, nagyok és még nagyobbak, lurkók, ifjak, szépkorúak! Gyertek mindahányan és kapaszkodjunk fel együtt egyenest az égig érő paszuly csúcsáig – invitál mindenkit egy felejthetetlen napra, mesés csődületre szeptember 27-én, szombaton a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár.
Mesés csődület Mátészalkán, minden korosztályt a könyvtárba várnak
A mese- és játékvilág kapui már 9 órakor kitárulnak, s a szervezők arra figyelmeztetnek, érdemes a játékot 10 óráig elkezdeni, nehogy lemaradjon bárki is az azt követő előadásról. A Sanyi, én és a Gyerekek Produkció Nyáry Dettivel és Tűzkő Sándorral 11 órától A sündisznó című interaktív népmesével szórakoztatja majd a közönséget.
Azon túl, hogy a játékok és az előadás mindenki számára ingyenes, zsíros kenyér és limonádé is jut mindenkinek!
