Kicsik, nagyok és még nagyobbak, lurkók, ifjak, szépkorúak! Gyertek mindahányan és kapaszkodjunk fel együtt egyenest az égig érő paszuly csúcsáig – invitál mindenkit egy felejthetetlen napra, mesés csődületre szeptember 27-én, szombaton a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár.

A sündisznó című interaktív mesejáték 11 órakor kezdődik a Mesés csődület programban

Fotó: Sanyi, én és a Gyerekek Produkció/Facebook

Mesés csődület Mátészalkán, minden korosztályt a könyvtárba várnak

A mese- és játékvilág kapui már 9 órakor kitárulnak, s a szervezők arra figyelmeztetnek, érdemes a játékot 10 óráig elkezdeni, nehogy lemaradjon bárki is az azt követő előadásról. A Sanyi, én és a Gyerekek Produkció Nyáry Dettivel és Tűzkő Sándorral 11 órától A sündisznó című interaktív népmesével szórakoztatja majd a közönséget.

Azon túl, hogy a játékok és az előadás mindenki számára ingyenes, zsíros kenyér és limonádé is jut mindenkinek!