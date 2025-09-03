Tárlat
Mesterség és hagyomány: népművészeink kincsei Ibrányban
Szolanics Elvira keramikus, népi iparművész
Fotó: Szolanics Elvira / Facebook
Mesterség és hagyomány címmel nyílik kiállítás a szabolcs-szatmár-beregi népművészek munkáiból szeptember 25-én, csütörtökön 17 órakor az ibrányi művelődési központban. Köszöntőt mond Szakady Kincső, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, majd az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora következik. A tárlatot – melyet október 31-én lehet megtekinteni – Román Zoltánné nyitja meg, majd ismét a diákok lépnek közönség elé.
Az intézmény ősszel több népi kézműves foglalkozásnak ad otthont:
- október 2-án Tordai Zoltán faműves,
- október 9-én Bereczné Mogyorósi Ildikó szövő,
- október 16-án Szolanics Elvira fazekas,
- október 21-én pedig Estók Gábor drótékszerkészítő várja az érdeklődőket.
