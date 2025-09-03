Mesterség és hagyomány: népművészeink kincsei Ibrányban

Mesterség és hagyomány címmel nyílik kiállítás a szabolcs-szatmár-beregi népművészek munkáiból szeptember 25-én, csütörtökön 17 órakor az ibrányi művelődési központban. Köszöntőt mond Szakady Kincső, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, majd az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora következik. A tárlatot – melyet október 31-én lehet megtekinteni – Román Zoltánné nyitja meg, majd ismét a diákok lépnek közönség elé.

Szolanics Elvira keramikus, népi iparművész

Fotó: Gazdag Mihály

Az intézmény ősszel több népi kézműves foglalkozásnak ad otthont: