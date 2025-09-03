szeptember 3., szerda

Mesterség és hagyomány: népművészeink kincsei Ibrányban

Címkék#Ibrány#népművészet#kiállítás

Munkatársunktól
Mesterség és hagyomány: népművészeink kincsei Ibrányban

Szolanics Elvira keramikus, népi iparművész

Fotó: Szolanics Elvira / Facebook

Mesterség és hagyomány címmel nyílik kiállítás a szabolcs-szatmár-beregi népművészek munkáiból szeptember 25-én, csütörtökön 17 órakor az ibrányi művelődési központban. Köszöntőt mond Szakady Kincső, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, majd az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora következik. A tárlatot – melyet október 31-én lehet megtekinteni – Román Zoltánné nyitja meg, majd ismét a diákok lépnek közönség elé. 

2L3A0506
Szolanics Elvira keramikus, népi iparművész
Fotó: Gazdag Mihály

Az intézmény ősszel több népi kézműves foglalkozásnak ad otthont:

  • október 2-án Tordai Zoltán faműves,
  • október 9-én Bereczné Mogyorósi Ildikó szövő,
  • október 16-án Szolanics Elvira fazekas,
  • október 21-én pedig Estók Gábor drótékszerkészítő várja az érdeklődőket.

 

