Szinte minden nap összecsapnak egymással az utakon, akár tragédia is lehet a vége
A betakarítás idején óvatosabban, körültekintőbben kell vezetnünk. Az év ezen szakaszában sokkal több mezőgazdasági gép jár az utakon.
A betakarítás kezdete óta visszatérő vendégei a közúti közlekedésnek a különféle mezőgazdasági gépek, melyek jóval nagyobbak és szélesebbek az átlagos személyautóknál. Emiatt nem csoda, hogy gyakran okoznak problémát az autósoknak, noha tudott, hogy ezeket a mezőgazdasági munkákat el kell végezni valahogyan, a búza-, kukorica- vagy napraforgószemeket el kell juttatni a magtárakba, tárolókba. És tudjuk jól, nem minden autós türelmes... A türelmetlenségnek meg tudjuk, hogy baleset, adott esetben pedig tragédia a következménye.
Mezőgazdasági gépek: veszélyes üzem
A Timáron élő Szabó Attila traktort vezet, régi motorosnak számít az agráriumban. Anno egy Rábával kezdte az ipart, most egy 50 milliós, 370 lóerős traktor gazdája. Két forró közúti pillanatot is felelevenített portálunknak, amikor igencsak meggyűlt a baja az autósokkal.
Egyszer a 38-ason jobbra akartam fordulni, már rég kint volt az irányjelzőm, mögöttem pedig jött egy autó, majd egy kamion. A kamionos nagyon siethetett valahova, mert mindkettőnket megelőzött, ami elég bátor vállalkozás volt… Történt már velem olyan is, hogy a mögöttem haladó autós megelőzött, de szemből is jöttek, én pedig kénytelen voltam lehúzódni, de így is csak úgy tudott megelőzni az autós, hogy beszorult közém és a szembejövő autó közé, azaz egy pillanatig hárman voltunk egymás mellett az úton...
- mondta a 64 éves traktorvezető, aki a Timári Vetőmag és Szárító Kft.-nél dolgozik.
Szabó Attila beszélt arról is, hogy ő igyekszik segíteni az autósokat, hogy meg tudják őt adott esetben előzni.
Mindig szoktam jobbra egyet-kettőt indexelni, hogy jelezzem, most meg tudnak előzni. Persze olyankor, amikor erre reális esély van, azaz egyenes útszakaszon és amikor senki sem jön szembe. Ezt azonban sokszor nem veszik észre a mögöttem haladók, és gyakorta olyankor előznek, amikor kanyar következik
- mondta Szabó Attila.
Miért veszélyesek a mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban?
- Lassabb haladás: A mezőgazdasági járművek általában jóval lassabban haladnak, mint a közúti forgalom többi résztvevője (jellemzően 25-40 km/h-val). Ez hirtelen fékezéshez vagy váratlan manőverekhez vezethet.
- Széles és hosszú járművek: Sok gép szélesebb a sávnál, sőt, gyakran túlnyúlik az úttesten. A kombájnok és pótkocsik különösen problémásak lehetnek szűk utakon, hidakon vagy kanyarokban.
- Korlátozott kilátás: A mezőgazdasági gépek vezetői gyakran nehezen látják a mögöttük vagy mellettük haladó járműveket, főleg, ha azok közel hajtanak hozzájuk.
- Sár, szalma és egyéb szennyeződések: Ezek a gépek gyakran mezőről érkeznek, és nyomot hagynak az úton, ami csúszásveszélyt jelenthet.
Tanácsok személyautósoknak és motorosoknak:
- Tartsunk nagyobb követési távolságot: Így elkerülhető a ráfutás, ha a gép hirtelen fékez vagy kanyarodik.
- Ne előzzünk vakon: A mezőgazdasági járművek hosszúak, előzésük sok időt igényel. Mindig győződjünk meg arról, hogy van elegendő belátható szakasz és hely.
- Figyeljünk az irányjelzőkre és a kézjeleire: Sok traktoros a kanyarodást kézjelzéssel is jelzi, főleg ha az irányjelzőt nehezen látni.
- Legyünk türelmesek: Sok esetben a gép rövid távon közlekedik közúton. Egy pár perces várakozás biztonságosabb, mint egy veszélyes előzés.
- Vigyázzunk a letapadt sárra, szalmára az úton: Ezek csúszósak lehetnek, főleg kanyarban vagy eső után.
Tanácsok mezőgazdasági gépkezelőknek:
- Jelöljék jól a járművet: Használjanak lassú járművet jelző háromszöget, villogót, és jól látható fényjelzéseket.
- Kerüljék a csúcsidőszakokat: Ha lehetséges, a reggeli és délutáni csúcsforgalmat érdemes elkerülni.
- Tisztítsák meg a járművet és a kerekeket: Így elkerülhető, hogy sár vagy növényi maradvány kerüljön az útra.
- Figyeljenek a mögöttes forgalomra: Ha hosszú sor torlódik fel, és van lehetőség félreállni, érdemes ezt megtenni. (forrás: police.hu)
