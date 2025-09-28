Szinte minden nap összecsapnak egymással az utakon, akár tragédia is lehet a vége

A betakarítás kezdete óta visszatérő vendégei a közúti közlekedésnek a különféle mezőgazdasági gépek, melyek jóval nagyobbak és szélesebbek az átlagos személyautóknál. Emiatt nem csoda, hogy gyakran okoznak problémát az autósoknak, noha tudott, hogy ezeket a mezőgazdasági munkákat el kell végezni valahogyan, a búza-, kukorica- vagy napraforgószemeket el kell juttatni a magtárakba, tárolókba. És tudjuk jól, nem minden autós türelmes... A türelmetlenségnek meg tudjuk, hogy baleset, adott esetben pedig tragédia a következménye.

Az év ezen szakában nem ritka a mezőgazdasági gépek feltűnése az utakon

Illusztráció MW-Archív

Mezőgazdasági gépek: veszélyes üzem

A Timáron élő Szabó Attila traktort vezet, régi motorosnak számít az agráriumban. Anno egy Rábával kezdte az ipart, most egy 50 milliós, 370 lóerős traktor gazdája. Két forró közúti pillanatot is felelevenített portálunknak, amikor igencsak meggyűlt a baja az autósokkal.

Egyszer a 38-ason jobbra akartam fordulni, már rég kint volt az irányjelzőm, mögöttem pedig jött egy autó, majd egy kamion. A kamionos nagyon siethetett valahova, mert mindkettőnket megelőzött, ami elég bátor vállalkozás volt… Történt már velem olyan is, hogy a mögöttem haladó autós megelőzött, de szemből is jöttek, én pedig kénytelen voltam lehúzódni, de így is csak úgy tudott megelőzni az autós, hogy beszorult közém és a szembejövő autó közé, azaz egy pillanatig hárman voltunk egymás mellett az úton...

- mondta a 64 éves traktorvezető, aki a Timári Vetőmag és Szárító Kft.-nél dolgozik.