Nyíregyháza

1 órája

Mi történhetett vele? Leszakadt végtaggal keveredett elő Nyíregyházán!

Segítségkérő poszt jelent meg a „Nyíregyházán Hallottam!” Facebook-csoportban.

Nagy Zoltán
Mi történhetett vele? Leszakadt végtaggal keveredett elő Nyíregyházán!

Forrás: illusztráció / getty images

„Egy sérült varjú (leszakadt szárnnyal) került a környékünkre. Sajnos nem tud repülni, csak ugrál, így nagy veszélyben van – írta egy helyi lakos. – Szeretnénk befogni és biztonságba helyezni, de ehhez szakértő vagy tapasztalt segítségre lenne szükség. Ha valaki tud segíteni a befogásban, vagy tudja, kit lehet ilyen helyzetben hívni, kérem, jelezze! Köszönöm előre is minden jó szándékú támogatást!”

Egy kommentelő a Madárkórház Alapítványt ajánlotta segítségként a poszt írójának – egy olyan embernek, akinek nyilvánvalóan nagy szíve van, hiszen egy sérült varjún is segítene, akit sokan észre sem vennének az utcán.

 

