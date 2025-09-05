Mi történhetett vele? Leszakadt végtaggal keveredett elő Nyíregyházán!

„Egy sérült varjú (leszakadt szárnnyal) került a környékünkre. Sajnos nem tud repülni, csak ugrál, így nagy veszélyben van – írta egy helyi lakos. – Szeretnénk befogni és biztonságba helyezni, de ehhez szakértő vagy tapasztalt segítségre lenne szükség. Ha valaki tud segíteni a befogásban, vagy tudja, kit lehet ilyen helyzetben hívni, kérem, jelezze! Köszönöm előre is minden jó szándékú támogatást!”

Egy kommentelő a Madárkórház Alapítványt ajánlotta segítségként a poszt írójának – egy olyan embernek, akinek nyilvánvalóan nagy szíve van, hiszen egy sérült varjún is segítene, akit sokan észre sem vennének az utcán.