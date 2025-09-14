szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Míg az emberek tomboltak a téren, a háttérben keményen megtolták Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyháza#bicikli#Wellhello

Sérülés történt a tegnapi koncerten – szerencsére nem emberé, hanem egy kerékpáré!

Nagy Zoltán
Míg az emberek tomboltak a téren, a háttérben keményen megtolták Nyíregyházán

A koncert alatt valaki belehajtott a biciklibe.

Forrás: illusztráció / getty images

Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban kért segítséget, miután a Tirpák Fesztiválon, a Wellhello fellépése alatt a Gedeon gyorsétterem mellett hagyott fehér Kross márkájú biciklije megsérült.

Pórul járt egy bicikli a téren.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

A baj nem is a bringát, hanem annak kosarát érte: egy autó sodorta meg a kétkerekűt. A bicikli kereke is az autó alá szorult. A férfi hozzátette, szó sincs cserbenhagyásról, de a biztosítási ügyintézéshez szüksége lenne azoknak a fotóknak a másolataira, amelyeket több szemtanú is készített az esetről.

„Én már csak a koncert után tudtam fotózni, ezért kérem a segítségeteket. Ha valaki készített képeket, kérem, privát üzenetben küldje el” – írta a bicikli gazdája a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu