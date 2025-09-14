Míg az emberek tomboltak a téren, a háttérben keményen megtolták Nyíregyházán

Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban kért segítséget, miután a Tirpák Fesztiválon, a Wellhello fellépése alatt a Gedeon gyorsétterem mellett hagyott fehér Kross márkájú biciklije megsérült.

Pórul járt egy bicikli a téren.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A baj nem is a bringát, hanem annak kosarát érte: egy autó sodorta meg a kétkerekűt. A bicikli kereke is az autó alá szorult. A férfi hozzátette, szó sincs cserbenhagyásról, de a biztosítási ügyintézéshez szüksége lenne azoknak a fotóknak a másolataira, amelyeket több szemtanú is készített az esetről.