1 órája
Míg az emberek tomboltak a téren, a háttérben keményen megtolták Nyíregyházán
Sérülés történt a tegnapi koncerten – szerencsére nem emberé, hanem egy kerékpáré!
A koncert alatt valaki belehajtott a biciklibe.
Forrás: illusztráció / getty images
Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban kért segítséget, miután a Tirpák Fesztiválon, a Wellhello fellépése alatt a Gedeon gyorsétterem mellett hagyott fehér Kross márkájú biciklije megsérült.
A baj nem is a bringát, hanem annak kosarát érte: egy autó sodorta meg a kétkerekűt. A bicikli kereke is az autó alá szorult. A férfi hozzátette, szó sincs cserbenhagyásról, de a biztosítási ügyintézéshez szüksége lenne azoknak a fotóknak a másolataira, amelyeket több szemtanú is készített az esetről.
„Én már csak a koncert után tudtam fotózni, ezért kérem a segítségeteket. Ha valaki készített képeket, kérem, privát üzenetben küldje el” – írta a bicikli gazdája a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.
Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)
Bőven van étel a nyíregyházi vadgasztro fesztiválon, a délutáni Homonyik-koncert viszont elmarad (fotókkal)