Mini Tirpák Nap: a népviselettől a zenén és táncon át a csigatészta készítéséig

Mini Tirpák Napot rendeznek pénteken, szeptember 12-én 8 és 13 óra között a Rozsrétbokori u. 17. szám alatt, még pontosabban a Váci Mihály Általános Iskolában.

A Mini Tirpák Napon a csigatészta készítése is megtanulható, lesz zene és tánc, népviselt bemutató is

Fotó: Facebook

A program célja nemcsak a tirpák hagyományok ápolása, hanem a magyar és szlovák nemzet közötti kulturális és baráti kapcsolatok erősítése is. A nap folyamán a gyermekeket és résztvevőket népi játékokkal, kézműveskedéssel, gasztronómiai bemutatókkal, csigatészta készítéssel, közös élményekkel, zenével és tánccal várják a szervezők. Aki ellátogat a rozsrétszőlői rendezvényre megismerheti a tirpákok eredetét, népviseletét.