Vár Rozsrétszőlő

3 órája

Mini Tirpák Nap: a népviselettől a zenén és táncon át a csigatészta készítéséig

Zenével tánccal, gasztronómiai bemutatóval, csigatészta készítéssel várják Rozsrétszőlőn az érdeklődőket. A Mini Tirpák Napot pénteken rendezik meg a Váci Mihály Általános Iskolában.

Munkatársunktól

Mini Tirpák Napot rendeznek pénteken, szeptember 12-én 8 és 13 óra között a Rozsrétbokori u. 17. szám alatt, még pontosabban a Váci Mihály Általános Iskolában.

A Mini Tirpák Fesztiválon a csigatészta készítése is megtanulható, lesz zene és tánc, népviselt bemutató is
Fotó: Facebook

A program célja nemcsak a tirpák hagyományok ápolása, hanem a magyar és szlovák nemzet közötti kulturális és baráti kapcsolatok erősítése is. A nap folyamán a gyermekeket és résztvevőket népi játékokkal, kézműveskedéssel, gasztronómiai bemutatókkal, csigatészta készítéssel, közös élményekkel, zenével és tánccal várják a szervezők. Aki ellátogat a rozsrétszőlői rendezvényre megismerheti a tirpákok eredetét, népviseletét.

 

 

