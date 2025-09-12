Rozsrétszőlő
1 órája
Mini Tirpák Nap Rozsrétszőlőben! (videóval)
Így készül a krumplilángok a Mini Tirpák Napon!
Mini Tirpák Nap volt, készült a krumplilángos.
Fotó: Sipeki Péter
A szombati Tirpák Fesztivál előszobája a Mini Tirpák Nap, ahol a tirpák hagyományokkal lehet ismerkedni. A krumplilángos tirpák népi étel, frissen sült a sprarhelten pénteken a rozsréti iskola udvarán.
