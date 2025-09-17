47 perce
Életveszélyes allergéneket találtak egy népszerű termékben – azonnal lépett a hatóság
Újabb kedvelt termék került le a boltok polcairól. Mogyorókrémet hívtak vissza a héten.
Hivatalos riasztás érkezett: életveszélyes anyagokat találtak egy sokak által használt termékben! Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben.
Mogyorókrémet hívtak vissza
– A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – olvasható közleményükben.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
2. Márka: Gourmet Celebi
3. Kiszerelés: 300.0 g
4. Tételszám: 8681334011195
5. MMI: 27/06/2026
6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
7. Importőr: Akar GmbH (Németország)
Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.
Nemrégiben szezámmagolajban találtak rákkeltő anyagokat, erről itt írtunk:
Rákkeltő anyagot találtak ebben a kedvelt termékben – nehogy használd!
