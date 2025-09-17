Életveszélyes allergéneket találtak egy népszerű termékben – azonnal lépett a hatóság

Hivatalos riasztás érkezett: életveszélyes anyagokat találtak egy sokak által használt termékben! Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben.

Mogyorókrémet hívtak vissza Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mogyorókrémet hívtak vissza

– A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – olvasható közleményükben.

Az érintett termékek adatai az alábbiak: 1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém 2. Márka: Gourmet Celebi 3. Kiszerelés: 300.0 g 4. Tételszám: 8681334011195 5. MMI: 27/06/2026 6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország) 7. Importőr: Akar GmbH (Németország) Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

Nemrégiben szezámmagolajban találtak rákkeltő anyagokat, erről itt írtunk: