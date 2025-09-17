szeptember 17., szerda

Figyelem!

47 perce

Életveszélyes allergéneket találtak egy népszerű termékben – azonnal lépett a hatóság

Címkék#nyom#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#mogyoró#termék

Újabb kedvelt termék került le a boltok polcairól. Mogyorókrémet hívtak vissza a héten.

Munkatársunktól

Hivatalos riasztás érkezett: életveszélyes anyagokat találtak egy sokak által használt termékben! Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben.

Mogyorókrémet hívtak vissza a boltok polcairól a héten
Mogyorókrémet hívtak vissza Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mogyorókrémet hívtak vissza 

– A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – olvasható közleményükben. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

2. Márka: Gourmet Celebi

3. Kiszerelés: 300.0 g

4. Tételszám: 8681334011195

5. MMI: 27/06/2026

6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

Nemrégiben szezámmagolajban találtak rákkeltő anyagokat, erről itt írtunk: 

Más témákat is ajánlunk: 

 

