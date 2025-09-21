szeptember 21., vasárnap

Színház és mozi

2 órája

Zenés estek, táncház és királyi dráma – íme a Móricz Zsigmond Színház ajánlata októberre

Október tele izgalmas színházi és zenei programokkal! Móricz Zsigmond Színház várja a közönséget zenés estekkel, koncertekkel és táncházzal.

Munkatársunktól

Folytatódik az előző évad közkedvelt programsorozata, a Móricz Kulisszabeszélgetés: október 3-án, pénteken 17.30 órától ezúttal Rák Zoltánnal, a Móricz Zsigmond Színház színművészével és A dzsungel könyve előadás rendezőjével beszélget Dr. habil. Minya Károly PhD, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója a Bencs Villában.

Nézzük a további programokat! 

  • Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia, a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek különleges zenés estjén a legismertebb olasz slágerek csendülnek fel a Szindbád Rendezvényteremben október 11-én, szombaton 17.30 órától.
  • Ír népzenei koncerttel és táncházzal várja a közönséget a Bran együttes október 17-én, pénteken 17.30-tól a Szindbád Rendezvényteremben. A zenekar az ír népzenét sokszínűségében mutatja be: repertoárjában szerepelnek régi ír és angol nyelvű énekes dallamok, gyors népi tánczenék, és ha az alkalom úgy kívánja, vidám kocsmai énekek is - az itthoni, írországi, skóciai és Bretagne-ban szerzett élményeiket szeretnék megidézni. A koncertekhez táncházat is kapcsolnak, ahol hagyományos ír táncokat sajátíthat el a vállalkozó kedvű közönség.
  •  Október 24-én, pénteken 19 órától David Seidler négyszeres Oscar-díjas filmjének színpadi változata, A király beszéde látható a Nagyszínpadon bérletszünetben. Albert (becenevén Bertie), York hercege az intimitást a közéletnél többre becsülő, eredendően gátlásos személyiség, aki súlyos beszédhibával küzd. Amikor 1936-ban fivére, VIII. Edward lemondásra kényszerül, hirtelen a yorki herceg kerül a helyére, VI. György királyként. Hogy alkalmassá váljon a közszereplésre, felesége, Erzsébet felkéri Lionel Logue ausztrál színészt és beszédtanárt, hogy segítsen a királynak megszabadulnia dadogásától.
  • A Szindbád VIP Moziban októberben is két izgalmas filmmel várják a kikapcsolódni vágyókat: október 18-án, szombaton 19 órától a Gyilkos randi című horrorfilmet láthatják, melyben a rendező a nézőt folyamatos találgatásra készteti, ahol mindenki gyanúsított… Vagy áldozat. Október 25-én, pénteken 19 órától Tom Cruise főszereplésével a Mission: Impossible - A végső leszámolás érkezik a mozivászonra. A nemrég megjelent nagyszabású akcióthriller-sorozat legújabb fejezete nem sokkal azután veszi fel a fonalat, ahol az első rész abbahagyta. A Szindbád VIP Moziban a Szindbád Bisztró séfje által megálmodott, a helyszínen készült, friss kulináris ételkínálat, a mozibüfé csomagajánlat, a hangulatos lobby és a kényelmes, dönthető bőrfotelek különleges kényelmet nyújtanak, biztosítva az ALL INCLUSIVE moziélményt.

