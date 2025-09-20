66 ingyenes edzés Nyíregyházán – te melyiket próbálod ki ősszel?

Az ingyenes Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat őszi időszakában 34 helyszínen 66 foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők – kezdők, újrakezdők és rendszeres sportolók egyaránt. Az őszi időszakban a hagyományokhoz hűen Fitt-Események is várják a mozogni vágyókat.

Mozdulj Nyíregyháza Fotó: MW

Mozdulj Nyíregyháza! ősszel is

Ahogyan a napokban megírtuk, az idei első félévében megszokott foglalkozások mellett az órarend kiegészült új helyszínnel és mozgásformákkal is.

Sokan szeretik tudni, ismerni a mozgásformák élettani hatásait, a kedvükért az alábbi két mozgásformát részletesen is kifejtjük:

Hétfőn 8.00–9.00: Esésmegelőzés mozgásprogram a Continental Arénában. Az esések gyakorisága és súlyossága a korral nő. Az esések legsúlyosabb szövődményei a csípő-, kar- és gerinctörések. A mindenfajta károsodással együtt járó mozgáshiány további izomvesztést, gyengeséget és instabilitást okoz, ami fokozza az ismételt elesés veszélyét. Az egyensúly-, izomerő-, reakcióidő-javító gyakorlatok jótékony hatását kihasználva mozgásgyakorlatok tanításával fokozzuk az egyensúlyozási képességet, a gerinc tartási képességeit. Így csökkenthető az elesések gyakorisága és veszélyei. A foglalkozásokat a Human Spektrum Bt. gyógytornászai tartják. Vezető: Vámosi Istvánné gyógytornász.

Az esések gyakorisága és súlyossága a korral nő. Az esések legsúlyosabb szövődményei a csípő-, kar- és gerinctörések. A mindenfajta károsodással együtt járó mozgáshiány további izomvesztést, gyengeséget és instabilitást okoz, ami fokozza az ismételt elesés veszélyét. Az egyensúly-, izomerő-, reakcióidő-javító gyakorlatok jótékony hatását kihasználva mozgásgyakorlatok tanításával fokozzuk az egyensúlyozási képességet, a gerinc tartási képességeit. Így csökkenthető az elesések gyakorisága és veszélyei. A foglalkozásokat a Human Spektrum Bt. gyógytornászai tartják. Vezető: Vámosi Istvánné gyógytornász. Szerdán 18.00–19.00: Lelátó erőnléti edzés a Nyíregyházi Stadionban. Újszerű mozgásforma az új Nyíregyházi Stadionban! Ki ne emlékezne a régi Nyíregyházi Stadion ikonikus lépcsőire, ahol milliónyi lépést tettek meg a mozgás szerelmesei. A nosztalgikus lépcsőzések visszatérnek az új stadion falai közé, ahol komoly formába hozhatja mindenki a comb- és farizmait, és bármilyen furcsán hangzik, de a lépcsőkön a hasizmokat is

megmozgatjuk szerdánként 18.00–19.00 óra között! Találkozás a „C” szektornál! A foglalkozásokat tartják a Nyíregyháza Spartacus FC erőnléti edzői.

A teljes órarendet itt találja meg.

Más témák is érdekelhetik: