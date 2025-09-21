szeptember 21., vasárnap

Mozgás, sport

15 perce

Stresszcsökkentés felnőtteknek, jókedv a gyerekeknek – nézd, mit kínál az őszi Mozdulj Nyíregyháza!

Szeptember 22-én, hétfőn indul a népszerű sorozat! Ne maradj le róla, hiszen ingyen mozoghatsz, akár többféle mozgásformát is választhatsz.

Szon.hu
A jóga méltán a programsorozat része

Forrás: A program közösségi oldala

Amit arról beszámoltunk, indul a Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája, az ingyenes városi programsorozat rendszeres mozgási lehetőségeket kínál minden korosztály számára. 

Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája
Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája is kínál meglepetéseket Fotó: A program közösségi oldala

Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája ismét változatos lesz 

Ebben a szezonban is a hét minden napján több helyszínen tartanak különböző órákat, a kínálat széles: a könnyedebb mozgásformáktól (jóga, senior torna) az intenzívebb edzésekig sokféle lehetőség van. A program folyamatosan bővül új sportágakkal és helyszínekkel, hogy minél több emberhez eljusson. A cél, hogy a város lakói közösségben, jó hangulatban mozoghassanak és egészségesebb életmódot folytassanak.

A napokban kiemeltünk már olvasóinkat 1-2 mozgásformát, hogy megismerhessék azok jótékony egészségügyi hatásait, most a Flow jogát és a gyerekfitneszt választottuk ki. 

  • Hétfő 17.00–18.00: Kezdő Flow jóga a Városi Stadionban, a Szabadidőspotközpontban. A Flow aktív, erősebb jóga foglalkozás. A rövidített órák lassúbb áramlású flow-val kezdődnek, hogy legyen idő a pózok elsajátítására, a testtel a légzéssel való kapcsolatteremtésre. Előnyös azok számara, akik teljes testet átmozgató, erőt, rugalmasságot, egyensúlyt javító/fokozó jóga órákon szeretnének részt venni, akik épp stresszel teli életszakaszban vannak. A Flow-ban, finom áramlásban megtanulható, megtapasztalható a "mozgásban meditáció" légzés-mozgás összekapcsolásával, hogyan lehet csökkenteni a mentális stresszt, elősegítve a mentális nyugalmat a hétköznapi élet minden területére. A Flow jóga hatékony módja az izmok tónusának ~, és a fittségi szint növelésére, segíthet csökkenteni bizonyos testi fájdalmakat, csökkenteni, transzformálni a testben tárolt feszültségeket, javítani a testtartást, növelni a rugalmasságot és javítani az alvásminőséget. A foglalkozásokra jóga matrac és a relaxációhoz könnyű takaró szükséges. A foglalkozást tartja: Joti Kaur Lengyel Viktória jógaoktató.
  • Szerda 17.00–18.00: Gyerekfitnesz a Városi Stadionban, a Szabadidősport-központban (Mozduljka program) Nagycsoportos óvodás és kisiskolás korú gyermekek mozgáskoordinációjának, ügyességének fejlesztése alternatív játékos környezetben. Ami várható a foglalkozásokon: nagyszerű akadálypályák kialakítása feladatkártyák segítségével, tartásjavítás, zenés gyermekaerobik, izgalmas csapatalakító játékok, sor- és váltóversenyek, sportjátékokat előkészítő kisjátékok. Kifogyhatatlan jókedv. A foglalkozásokat tartja: Szaszala Eszter. A részletes órarendet itt találják meg. 

 

