Stresszcsökkentés felnőtteknek, jókedv a gyerekeknek – nézd, mit kínál az őszi Mozdulj Nyíregyháza!
Szeptember 22-én, hétfőn indul a népszerű sorozat! Ne maradj le róla, hiszen ingyen mozoghatsz, akár többféle mozgásformát is választhatsz.
A jóga méltán a programsorozat része
Amit arról beszámoltunk, indul a Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája, az ingyenes városi programsorozat rendszeres mozgási lehetőségeket kínál minden korosztály számára.
Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája ismét változatos lesz
Ebben a szezonban is a hét minden napján több helyszínen tartanak különböző órákat, a kínálat széles: a könnyedebb mozgásformáktól (jóga, senior torna) az intenzívebb edzésekig sokféle lehetőség van. A program folyamatosan bővül új sportágakkal és helyszínekkel, hogy minél több emberhez eljusson. A cél, hogy a város lakói közösségben, jó hangulatban mozoghassanak és egészségesebb életmódot folytassanak.
A napokban kiemeltünk már olvasóinkat 1-2 mozgásformát, hogy megismerhessék azok jótékony egészségügyi hatásait, most a Flow jogát és a gyerekfitneszt választottuk ki.
- Hétfő 17.00–18.00: Kezdő Flow jóga a Városi Stadionban, a Szabadidőspotközpontban. A Flow aktív, erősebb jóga foglalkozás. A rövidített órák lassúbb áramlású flow-val kezdődnek, hogy legyen idő a pózok elsajátítására, a testtel a légzéssel való kapcsolatteremtésre. Előnyös azok számara, akik teljes testet átmozgató, erőt, rugalmasságot, egyensúlyt javító/fokozó jóga órákon szeretnének részt venni, akik épp stresszel teli életszakaszban vannak. A Flow-ban, finom áramlásban megtanulható, megtapasztalható a "mozgásban meditáció" légzés-mozgás összekapcsolásával, hogyan lehet csökkenteni a mentális stresszt, elősegítve a mentális nyugalmat a hétköznapi élet minden területére. A Flow jóga hatékony módja az izmok tónusának ~, és a fittségi szint növelésére, segíthet csökkenteni bizonyos testi fájdalmakat, csökkenteni, transzformálni a testben tárolt feszültségeket, javítani a testtartást, növelni a rugalmasságot és javítani az alvásminőséget. A foglalkozásokra jóga matrac és a relaxációhoz könnyű takaró szükséges. A foglalkozást tartja: Joti Kaur Lengyel Viktória jógaoktató.
- Szerda 17.00–18.00: Gyerekfitnesz a Városi Stadionban, a Szabadidősport-központban (Mozduljka program) Nagycsoportos óvodás és kisiskolás korú gyermekek mozgáskoordinációjának, ügyességének fejlesztése alternatív játékos környezetben. Ami várható a foglalkozásokon: nagyszerű akadálypályák kialakítása feladatkártyák segítségével, tartásjavítás, zenés gyermekaerobik, izgalmas csapatalakító játékok, sor- és váltóversenyek, sportjátékokat előkészítő kisjátékok. Kifogyhatatlan jókedv. A foglalkozásokat tartja: Szaszala Eszter. A részletes órarendet itt találják meg.
