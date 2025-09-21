Stresszcsökkentés felnőtteknek, jókedv a gyerekeknek – nézd, mit kínál az őszi Mozdulj Nyíregyháza!

Amit arról beszámoltunk, indul a Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája, az ingyenes városi programsorozat rendszeres mozgási lehetőségeket kínál minden korosztály számára.

Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája is kínál meglepetéseket Fotó: A program közösségi oldala

Mozdulj Nyíregyháza! őszi szériája ismét változatos lesz

Ebben a szezonban is a hét minden napján több helyszínen tartanak különböző órákat, a kínálat széles: a könnyedebb mozgásformáktól (jóga, senior torna) az intenzívebb edzésekig sokféle lehetőség van. A program folyamatosan bővül új sportágakkal és helyszínekkel, hogy minél több emberhez eljusson. A cél, hogy a város lakói közösségben, jó hangulatban mozoghassanak és egészségesebb életmódot folytassanak.

A napokban kiemeltünk már olvasóinkat 1-2 mozgásformát, hogy megismerhessék azok jótékony egészségügyi hatásait, most a Flow jogát és a gyerekfitneszt választottuk ki.