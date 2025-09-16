szeptember 16., kedd

Mozdulj Nyíregyháza!

3 órája

Újra elstartol a Mozdulj Nyíregyháza! Rengeteg új és különleges ingyenes mozgásformával!

Az idei első félévében megszokott foglalkozások mellett az órarend kiegészült új helyszínnel és mozgásformákkal is. Minden korosztályt vár a Mozdulj Nyíregyháza!

Szon.hu
Újra elstartol a Mozdulj Nyíregyháza! Rengeteg új és különleges ingyenes mozgásformával!

Rubint Réka is volt vendége a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatnak

Fotó: KM-archív

A nyíregyházi önkormányzata 2013-ban indította el ezt a népszerű programsorozatot, amely számtalan ingyenes sportolási lehetőséget tartogat az érdeklődők számára. A Mozdulj Nyíregyháza! kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek is bőségesen kínál megfelelő mozgásformákat.  

Mozdulj Nyíregyháza
Szeptember 22-én folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza program
Fotó: mozduljnyiregyhaza.hu

Mozdulj Nyíregyháza órarend

A programsorozat szeptember 22-én hétfőn friss menetrenndel folytatódik. A következő hónapokban minden eddiginél színesebb kínálat várja a mozogni vágyókat. Már 34 helyszínen 66 foglalkozás közül lehet választani, legyen szó kezdőkről, újrakezdőkről vagy rendszeresen sportolókról, gyerekekről, vagy idősekről. Az eddigi megszokott helyszínek mellett már az örökösföldi Móra iskolában is lehetőség nyílik a közös mozgásra. 

Valamint új mozgásformákkal is bővült a program: akadálysport, flow jóga, önvédelem, kick-box aerobik és FIT-KID várja az érdeklődőket. 

Természetesen továbbra is ingyenes minden foglalkozás, azonban van néhány, ahova regisztrálni kell előre, ilyen például szerdánként a vízi torna, a stresszoldó jóga, szombatonként a senior vízi torna, felnőtt vízi torna, kölyök tenisz vagy vasárnaponként a családi teke és a családi lövészet. Az online időpontfoglalás a www.mozduljnyiregyhaza.hu weboldalon érhető el. 

Természetesen a nagyszabású sportrendezvények sem maradhatnak el 2025 második félévében sem. Szeptember 1-30. között tart a Bike2work és Bike2School kampány, október 4-én rendezik meg a Bringavárost, október 7-én Fitt-Kedd, november 23-án pedig a Fitt-Szülinap a Continental Arénában.

 

