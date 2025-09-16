Újra elstartol a Mozdulj Nyíregyháza! Rengeteg új és különleges ingyenes mozgásformával!

A nyíregyházi önkormányzata 2013-ban indította el ezt a népszerű programsorozatot, amely számtalan ingyenes sportolási lehetőséget tartogat az érdeklődők számára. A Mozdulj Nyíregyháza! kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek is bőségesen kínál megfelelő mozgásformákat.

Szeptember 22-én folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza program

Fotó: mozduljnyiregyhaza.hu

Mozdulj Nyíregyháza órarend

A programsorozat szeptember 22-én hétfőn friss menetrenndel folytatódik. A következő hónapokban minden eddiginél színesebb kínálat várja a mozogni vágyókat. Már 34 helyszínen 66 foglalkozás közül lehet választani, legyen szó kezdőkről, újrakezdőkről vagy rendszeresen sportolókról, gyerekekről, vagy idősekről. Az eddigi megszokott helyszínek mellett már az örökösföldi Móra iskolában is lehetőség nyílik a közös mozgásra.

Valamint új mozgásformákkal is bővült a program: akadálysport, flow jóga, önvédelem, kick-box aerobik és FIT-KID várja az érdeklődőket.

Természetesen továbbra is ingyenes minden foglalkozás, azonban van néhány, ahova regisztrálni kell előre, ilyen például szerdánként a vízi torna, a stresszoldó jóga, szombatonként a senior vízi torna, felnőtt vízi torna, kölyök tenisz vagy vasárnaponként a családi teke és a családi lövészet. Az online időpontfoglalás a www.mozduljnyiregyhaza.hu weboldalon érhető el.

Természetesen a nagyszabású sportrendezvények sem maradhatnak el 2025 második félévében sem. Szeptember 1-30. között tart a Bike2work és Bike2School kampány, október 4-én rendezik meg a Bringavárost, október 7-én Fitt-Kedd, november 23-án pedig a Fitt-Szülinap a Continental Arénában.