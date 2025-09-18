24 perce
Nagyot néztek az ellenőrök Szabolcsban! Nyugdíjas segédmunkás ácsolta a tetőt, de ez csak a kisebbik rossz
Be nem jelentett dolgozó, feketén foglalkoztatott munkás. A nyári munkaügyi akcióellenőrzésen szabolcsi munkáltatók is fennakadtak a rostán.
A szabolcsi építkezésen, szóbeli megállapodással foglalkoztatott nyugdíjas esete a példatárba is bekerült
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Összefoglaló jelentést adott ki nemrég a nyári munkaügyi akcióellenőrzések tapasztalatairól a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság. Országszerte június 23. és július 11. között ellenőrizték a munkáltatókat, hogy alkalmazottaik jogviszonya rendezett-e, a foglalkoztatásra vonatkozó elírásokat betartják-e.
Az ellenőrzések nagyobb része az építőipar (napelem kiépítése, családi házak építése, vízbekötési földmunka, villanyszerelés, tetőfelújítás), a kereskedelem (papírbolt, piac, dohánybolt, állateledel bolt) és a vendéglátás (fagylaltozó, étterem, cukrászda, kávézó, büfé) területén történtek. Emellett vizsgálták a mezőgazdaságban (sertéstelep, dinnye, - és fokhagymaföld) és feldolgozóipari létesítményeknél (pékség, hulladék feldolgozó, parkettagyártó üzem), illetve vagyon –és személyvédelem területén működő foglalkoztatók foglalkoztatási gyakorlatát is. Munkaügyi ellenőrzéseket tartottak fodrászatokban, masszázs szalonokban, lottózókban, gyógyszertárakban, autóbontó telepen is – olvasható a hatóság jelentésében, melyben úgy fogalmaznak, hogy az ellenőrzések segítettek jogkövetőbbé tenni a foglalkoztatókat.
A nyári munkaügyi akcióellenőrzés feltárt sok szabálytalanságot
Az ellenőrzés során országszerte összesen 776 vállalkozást, 226 munkavállalót vizsgáltak. A munkáltatók 67 százalékánál állapítottak meg jogsértést, a dolgozók több mint 51 százaléka volt érintett valamilyen szabálytalanságban. Ugyanekkor az elmúlt egy évtizedben ez a legjobb, azaz legalacsonyabb arány mindkét területen. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a szabálytalan foglalkoztatók aránya a feldolgozóiparban a legmagasabb, magas a vendéglátásban és a kereskedelemben is, az pedig a gépipari ágazat „dicsérete”, hogy azon a területen nem találtak szabálytalansággal érintett munkáltatót.
A nyári időszak miatt az akció a feketefoglalkoztatás visszaszorítására irányult.
Az ellenőrzött 2226 munkavállalóból félezer dolgozónak (22,42 százalék) volt rendezetlen a jogviszonya, de nem csak az elmúlt egy évhez képest csökkent jelentősen, hanem ez még mindig az utóbbi tíz év legjobbja eredménye.
A munkáltatók 38 százalékánál derült ki fekete foglalkoztatás, és az építőiparban volt a legrosszabb a helyzet, minden negyedik munkavállalót feketén foglalkoztatták.
A szabálytalan munkáltatóknál érdemes ránézni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatokra, ami jó hír, hogy nem tartozunk azon vármegyék közé, ahol az ellenőrzés minden esetben szabálysértést állapított volna meg. Azonban a 29 ellenőrzött munkáltató 80 százalékánál, 27 esetben fény derült a szabálytalan foglalkoztatásra, ami nagyon magas arány.
A szabolcsi nyugdíjas esete: szóbeli megállapodás alapján dolgozott, szerződést nem írtak
A példatár ismertet egy helyi esetet: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hatóság munkatársai 2025. július 2-án egy családi ház tetőszerkezet ácsolási munkálatainál tartottak helyszíni ellenőrzés, és megállapították, hogy a kft. egy embert, az ellenőrzés napján szóbeli megállapodás alapján, építőipari segédmunkás munkakörben, 7 órától perctől 16 óráig tartó napi munkaidőben, havi munkabér ellenében foglalkoztatott. Megállapítást nyert, hogy a foglalkoztatott a helyszíni ellenőrzés időpontjában szóbeli megállapodás alapján végezte munkáját, a felek írásba foglalt szerződést nem írtak alá.” A dolgozó az ellenőrzés megkezdésének időpontjában saját jogú nyugdíjas volt.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szerint a munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanságok száma továbbra is jelentős, melyek más szabálytalanságok elfedésére alkalmasak. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei nyári akcióellenőrzés is igazolja, hogy a munkabérrel – azon belül a minimálbérrel és a garantált bérminimummal – kapcsolatos szabályok egyre jobban érvényesülnek, egyre kisebb számban állapítanak meg ilyen jellegű jogsértést.
Így szankcionáltak
- 227 esetben összesen 127 millió forint munkaügyi bírságot szabott a jogsértő vállalkozásoknak.
- 123 esetben intézkedéssel járó figyelmeztető határozatot hoztak
- 206 jogsértés miatt figyelmeztettek
- 5 esetben pedig harmadik országbeliek szabálytalan foglalkoztatása miatt 15 millió 400 ezer forint bírság kiszabása várható – olvasható a hivatal jelentésében.
Így vadásztak munkára a nyíregyházi állásbörzén a szabolcsiak (fotók, videó!)
VÉDA-kamerákat telepítenek a veszélyes vasúti átjárókba – vajon Szabolcsba is jut belőlük?