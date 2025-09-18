Nagyot néztek az ellenőrök Szabolcsban! Nyugdíjas segédmunkás ácsolta a tetőt, de ez csak a kisebbik rossz

Összefoglaló jelentést adott ki nemrég a nyári munkaügyi akcióellenőrzések tapasztalatairól a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság. Országszerte június 23. és július 11. között ellenőrizték a munkáltatókat, hogy alkalmazottaik jogviszonya rendezett-e, a foglalkoztatásra vonatkozó elírásokat betartják-e.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nyári munkaügyi akcióellenőrzése a kereskedelmet, azon belül a piacokat is érintette

Illusztráció: MW-Archív

Az ellenőrzések nagyobb része az építőipar (napelem kiépítése, családi házak építése, vízbekötési földmunka, villanyszerelés, tetőfelújítás), a kereskedelem (papírbolt, piac, dohánybolt, állateledel bolt) és a vendéglátás (fagylaltozó, étterem, cukrászda, kávézó, büfé) területén történtek. Emellett vizsgálták a mezőgazdaságban (sertéstelep, dinnye, - és fokhagymaföld) és feldolgozóipari létesítményeknél (pékség, hulladék feldolgozó, parkettagyártó üzem), illetve vagyon –és személyvédelem területén működő foglalkoztatók foglalkoztatási gyakorlatát is. Munkaügyi ellenőrzéseket tartottak fodrászatokban, masszázs szalonokban, lottózókban, gyógyszertárakban, autóbontó telepen is – olvasható a hatóság jelentésében, melyben úgy fogalmaznak, hogy az ellenőrzések segítettek jogkövetőbbé tenni a foglalkoztatókat.

A nyári munkaügyi akcióellenőrzés feltárt sok szabálytalanságot

Az ellenőrzés során országszerte összesen 776 vállalkozást, 226 munkavállalót vizsgáltak. A munkáltatók 67 százalékánál állapítottak meg jogsértést, a dolgozók több mint 51 százaléka volt érintett valamilyen szabálytalanságban. Ugyanekkor az elmúlt egy évtizedben ez a legjobb, azaz legalacsonyabb arány mindkét területen. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a szabálytalan foglalkoztatók aránya a feldolgozóiparban a legmagasabb, magas a vendéglátásban és a kereskedelemben is, az pedig a gépipari ágazat „dicsérete”, hogy azon a területen nem találtak szabálytalansággal érintett munkáltatót.

A nyári időszak miatt az akció a feketefoglalkoztatás visszaszorítására irányult.

Az ellenőrzött 2226 munkavállalóból félezer dolgozónak (22,42 százalék) volt rendezetlen a jogviszonya, de nem csak az elmúlt egy évhez képest csökkent jelentősen, hanem ez még mindig az utóbbi tíz év legjobbja eredménye.

A munkáltatók 38 százalékánál derült ki fekete foglalkoztatás, és az építőiparban volt a legrosszabb a helyzet, minden negyedik munkavállalót feketén foglalkoztatták.