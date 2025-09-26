A nagyecsedi legendára emlékeznek, aki már az égi csűrben ropja a táncot

A szatmári verbunk és csárdás nagy ismerője, Murguly Lajos 76 éves korában örökre szögre akasztotta a földi csizmát. Az ő emléke előtt tiszteleg a Verbunk napja, amit szeptember 27-én, szombaton 17 és 20 óra között rendeznek meg a Sóstói Múzeumfaluban.

Fotó: Andóné Kujbus Nóra / Facebook

Verbunk napja: Van még benne

A rendezvényen a verbunk és a csárdás kerül a középpontba, előbbi közül lesz hajdúsági, bodrogközi és szatmári, "Van még benne" címmel pedig egy színpadi beszélgetéssel emlékeznek meg Murguly Lajosra.