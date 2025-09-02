szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

"My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban

Címkék#Csutkai Csaba#Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium#fotóművész#Váci Mihály Művelődési Központban

A "My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban.

Szon.hu
"My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban

"My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban

Fotó: Bozsó Katalin

A "My world" című nemzetközi fotókiállítás az Iserlohn város Gymnasium An der Stenner és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak közös tárlata

My word nemzetközi fotókiállítás
"My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban
Fotó: Bozsó Katalin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A fotókon ,fotósorozatokon keresztül betekintést kapunk a két ország fiataljainak gondolkodásába, mindennapi életébe, megismerhetjük az őket körülvevő világot. A kiállítást Csutkai Csaba fotóművész nyitotta meg , és szeptember 14-ig tekinthető meg a Váci Mihály Művelődési Központban.

Kiállítás nyílt a VMKK-ban

Fotók: Bozsó Katalin

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu