"My world" című nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban

A "My world" című nemzetközi fotókiállítás az Iserlohn város Gymnasium An der Stenner és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak közös tárlata.

Fotó: Bozsó Katalin

A fotókon ,fotósorozatokon keresztül betekintést kapunk a két ország fiataljainak gondolkodásába, mindennapi életébe, megismerhetjük az őket körülvevő világot. A kiállítást Csutkai Csaba fotóművész nyitotta meg , és szeptember 14-ig tekinthető meg a Váci Mihály Művelődési Központban.