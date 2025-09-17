szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagykálló

2 órája

„Beetetik” az embereket Kállóban – a szó legjobb értelmében

Címkék#Korányi Emlékház#kelkáposzta#póréhagyma

Őszi és téli bőség a tányéron címmel tartanak ingyenes előadást az évszakok ízeiről és a tudatos táplálkozásról.

„Beetetik” az embereket Kállóban – a szó legjobb értelmében

A sütőtök egyike a tél legfinomabb ételeinek

Forrás: Vas Népe

Fotó: Unger Tamás

A nagykállói Korányi Emlékház ad otthont szeptember 18-án az Őszi és téli bőség a tányéron című programnak: 17.30 órától Tóth Fruzsina dietetikus tart előadást az évszakok ízeiről és a tudatos táplálkozásról. Az ingyenes rendezvényen szó lesz:

  • a vitaminban gazdag, hazai zöldségekről és gyümölcsökről,
  • az immunerősítő ételekről,
  • az egyszerűen elkészíthető, tápláló receptekről,
  • valamint a tudatos vásárlás és táplálkozás fontosságáról a hideg hónapokban.

„Az ősz és a tél nemcsak a hideget, hanem a természet gazdag ajándékait is elhozza nekünk, érdemes felfedezni az e hónapokban elérhető, szezonális alapanyagok gazdagságát!” – olvasható a meghívóban. 

Az egészséges táplálkozást népszerűsítő online felületek, így például az egeszsegkirakos.hu az őszi és téli szezon helyi zöldségei és gyümölcsei sorában az alábbiakat említi: kelkáposzta, lila káposzta, fehér káposzta, fekete retek, póréhagyma, zellergumó, csicsóka, cikória, cékla, paszternák, sütőtök, kökény, birsalma, naspolya, téli alma, téli körte. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu