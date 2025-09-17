„Beetetik” az embereket Kállóban – a szó legjobb értelmében

A nagykállói Korányi Emlékház ad otthont szeptember 18-án az Őszi és téli bőség a tányéron című programnak: 17.30 órától Tóth Fruzsina dietetikus tart előadást az évszakok ízeiről és a tudatos táplálkozásról. Az ingyenes rendezvényen szó lesz:

a vitaminban gazdag, hazai zöldségekről és gyümölcsökről,

az immunerősítő ételekről,

az egyszerűen elkészíthető, tápláló receptekről,

valamint a tudatos vásárlás és táplálkozás fontosságáról a hideg hónapokban.

„Az ősz és a tél nemcsak a hideget, hanem a természet gazdag ajándékait is elhozza nekünk, érdemes felfedezni az e hónapokban elérhető, szezonális alapanyagok gazdagságát!” – olvasható a meghívóban.

Az egészséges táplálkozást népszerűsítő online felületek, így például az egeszsegkirakos.hu az őszi és téli szezon helyi zöldségei és gyümölcsei sorában az alábbiakat említi: kelkáposzta, lila káposzta, fehér káposzta, fekete retek, póréhagyma, zellergumó, csicsóka, cikória, cékla, paszternák, sütőtök, kökény, birsalma, naspolya, téli alma, téli körte.