Nagyon mocskos dolgot művelt a sétálóutcánál tegnap 13:30 és 13:45 között

„Keresem azt a bátor autóvezetőt, aki ma 13:30 és 13:45 között a Korzó melletti parkolóban, a sétálóutca felőli oldalon próbált beállni a mellettünk lévő helyre, de nem sikerült neki, és végighúzta a mi autónkat! Ha valaki látta, annak is nagyon örülnék. Mi egy fekete Citroën DS5-tel álltunk ott. Köszönöm, ha segítetek!” – írta a posztoló.