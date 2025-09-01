szeptember 1., hétfő

1 órája

Nagyon mocskos dolgot művelt a sétálóutcánál tegnap 13:30 és 13:45 között

Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg felhívását. Reméli, hogy akad valaki, aki szemtanúja volt az esetnek.

Szon.hu
„Keresem azt a bátor autóvezetőt, aki ma 13:30 és 13:45 között a Korzó melletti parkolóban, a sétálóutca felőli oldalon próbált beállni a mellettünk lévő helyre, de nem sikerült neki, és végighúzta a mi autónkat! Ha valaki látta, annak is nagyon örülnék. Mi egy fekete Citroën DS5-tel álltunk ott. Köszönöm, ha segítetek!” – írta a posztoló.

 

