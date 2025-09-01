Nyíregyháza
1 órája
Nagyon mocskos dolgot művelt a sétálóutcánál tegnap 13:30 és 13:45 között
Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg felhívását. Reméli, hogy akad valaki, aki szemtanúja volt az esetnek.
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Keresem azt a bátor autóvezetőt, aki ma 13:30 és 13:45 között a Korzó melletti parkolóban, a sétálóutca felőli oldalon próbált beállni a mellettünk lévő helyre, de nem sikerült neki, és végighúzta a mi autónkat! Ha valaki látta, annak is nagyon örülnék. Mi egy fekete Citroën DS5-tel álltunk ott. Köszönöm, ha segítetek!” – írta a posztoló.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre