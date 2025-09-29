Erre szavak sincsenek... Több mint 1 millióan nézték már meg, mit művelt fényes nappal az encsencsi nő! (videó)

3 órája
Óriás pöfeteg gombát találtak, jégeső esett Nyírmadán, és újra itt a Kincsvadászok. Összefoglaljuk, miről írtunk ma portálukon.
Meghökkentő történettel indíthatták olvasóink hírportálunkkal a napot. Több mint egymillióan nézték már meg a felkavaró videót, ami a nagyállomáson készült. Egy fiatal lány rugdosta és ütötte a kutyáját. Egy férfi osztotta meg, a bejegyzéshez pedig több mint ezren hozzászóltak. A felvételeket egy villamoson utazó nő készítette. Ami nincs a felvételen: kétszer belerúgott, utána a zebrán a levegőbe rángatva húzta át a kutyát. A nő erre hívta a rendőrséget és amíg megérkeztek, a vasútőrrel feltartóztatták a két illetőt. Igazoltatták őket, megnézték a kutya oltási könyvét. A cikket itt olvashatják el:
Bírságot kaphatunk a nyakunkba, ha nem figyelünk! Október 1-jétől változnak a szemétszállítás és a hulladékgazdálkodás szabályai. A legfontosabb, ráadásul zsebbe vágó változás, hogy október első napjától a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot és fémet tenni, ahogy építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot sem. Ezeket csak a megfelelő szelektív edényekben lehet elhelyezni, vagy pedig elvinni valamelyik hulladékudvarba.
Összefoglalókban kiemeljük azt a hírt is, melyben arról írunk: óriás pöfeteg gombát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találták, a kommentek szerint Kisvárda környékén. - Már nem egészséges , de a boldogság így is nagy volt - szól a bejegyzés szövege a pöfeteg gomba facebook csoportban.
Nem úszta meg vármegyénk csapadék nélkül, Nyírmadán jég hullott, így indult a hét. Tiszalökön is jégeső esett.
Bár még hivatalos időpontot nem adott ki a TV2, de már nagyon úgy néz ki, hogy folytatódik a népszerű műtrágykereskedő show, a Kincsvadászok. A műsorból eddig három évad készült, az új részek és az ismétlések végig toronymagasan nyerték a sávjukat, sőt a VIP adások is kiemelkedően teljesítettek. Cikkünkben azt is eláruljuk, hogy a nyíregyházi kötődésű Megyesi Balázs műtárgyszakértő is szerepel a következő adásokban.
