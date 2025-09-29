Erre szavak sincsenek... Több mint 1 millióan nézték már meg, mit művelt fényes nappal az encsencsi nő! (videó)

Meghökkentő történettel indíthatták olvasóink hírportálunkkal a napot. Több mint egymillióan nézték már meg a felkavaró videót, ami a nagyállomáson készült. Egy fiatal lány rugdosta és ütötte a kutyáját. Egy férfi osztotta meg, a bejegyzéshez pedig több mint ezren hozzászóltak. A felvételeket egy villamoson utazó nő készítette. Ami nincs a felvételen: kétszer belerúgott, utána a zebrán a levegőbe rángatva húzta át a kutyát. A nő erre hívta a rendőrséget és amíg megérkeztek, a vasútőrrel feltartóztatták a két illetőt. Igazoltatták őket, megnézték a kutya oltási könyvét. A cikket itt olvashatják el: