Ez történt ma

5 órája

Erre szavak sincsenek... Több mint 1 millióan nézték már meg, mit művelt fényes nappal az encsencsi nő! (videó)

Címkék#Kisvárda#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében#műtrágykereskedő#gomba

Óriás pöfeteg gombát találtak, jégeső esett Nyírmadán, és újra itt a Kincsvadászok. Összefoglaljuk, miről írtunk ma portálukon.

Szon.hu

Meghökkentő történettel indíthatták olvasóink hírportálunkkal a napot. Több mint egymillióan nézték már meg a felkavaró videót, ami a nagyállomáson készült. Egy fiatal lány rugdosta és ütötte a kutyáját. Egy férfi osztotta meg, a bejegyzéshez pedig több mint ezren hozzászóltak. A felvételeket egy villamoson utazó nő készítette. Ami nincs a felvételen: kétszer belerúgott, utána a zebrán a levegőbe rángatva húzta át a kutyát. A nő erre hívta a rendőrséget és amíg megérkeztek, a vasútőrrel feltartóztatták a két illetőt. Igazoltatták őket, megnézték a kutya oltási könyvét. A cikket itt olvashatják el: 

Bírságot kaphatunk a nyakunkba, ha nem figyelünk! Október 1-jétől változnak a szemétszállítás és a hulladékgazdálkodás szabályai. A legfontosabb, ráadásul zsebbe vágó változás, hogy október első napjától a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot és fémet tenni, ahogy építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot sem. Ezeket csak a megfelelő szelektív edényekben lehet elhelyezni, vagy pedig elvinni valamelyik hulladékudvarba. 

Összefoglalókban kiemeljük azt a hírt is, melyben arról írunk: óriás pöfeteg gombát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találták, a kommentek szerint Kisvárda környékén. - Már nem egészséges , de a boldogság így is nagy volt - szól a bejegyzés szövege a pöfeteg gomba facebook csoportban

Nem úszta meg vármegyénk csapadék nélkül, Nyírmadán jég hullott, így indult a hét. Tiszalökön is jégeső esett. 

 

Bár még hivatalos időpontot nem adott ki a TV2, de már nagyon úgy néz ki, hogy folytatódik a népszerű műtrágykereskedő show, a Kincsvadászok. A műsorból eddig három évad készült, az új részek és az ismétlések végig toronymagasan nyerték a sávjukat, sőt a VIP adások is kiemelkedően teljesítettek. Cikkünkben azt is eláruljuk, hogy a  nyíregyházi kötődésű Megyesi Balázs műtárgyszakértő is szerepel a következő adásokban. 

 

 

