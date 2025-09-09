szeptember 9., kedd

Zárlat jön vármegyénkben

2 órája

Ez a betegség újra szedi áldozatait! Tilalmat vezetnek be Szabolcsban! Mutatjuk a részleteket!

Fontos dátumhoz közelítünk, ami tilalmat is hoz magával. A Nébih tájékoztatása szerint hamarosan országos zárlat lép életbe.

Zárlatot vezetnek be vármegyénkben

Hamarosan országos zárlat és tilalom lép életbe, amelyet érdemes mindenkinek tudnia. Fontos információt és dátumot közölt most a Nébih.

Nébih, vakcinázás
Október elején kezdődik a vakcinázás a Nébih tájékoztatása alapján
Nébih közleménye

Magyarország déli és keleti vármegyéiben október 4-én indul az idei őszi rókavakcinázás. Ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. 
A Nébih közleményéből kiderül, hogy az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyeket kisrepülőgépekről juttatnak ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat is tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A vakcinázás eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A korábbi évek adatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. 

A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melyből mintegy hatvanezer példány él hazánkban. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az emberre is, éppen ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig erősen ajánlott.

A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, továbbá Szlovákia keleti régiójában is ismételten megjelent. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében, 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 veszettségeset igazolódott. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén következett be. 

Erre való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

 

