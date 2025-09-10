szeptember 10., szerda

Nem gondolták, hogy ott kamera lehet? Ezt művelték a fiúk a kisvárdai éjszakában! (videó)

Egy hölgy a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg biztonsági kamera felvételét.

Nem gondolták, hogy ott kamera lehet? Ezt művelték a fiúk a kisvárdai éjszakában! (videó)

Forrás: Kisvárdán Hallottam

„Aki felismeri magát, kérem, jelentkezzen a saját érdekében! Határidő: holnap este. Ha nem, rendőrségi feljelentést teszek! A megosztásokat előre is köszönöm!” – írta a posztban.

A felvételen két fiatal férfi látható, akik eleinte csak beszélgetnek, majd egy ponton az egyikükben elszabadul az indulat, és rongálni kezd.

Forrás: Kisvárdán Hallottam

 

 

