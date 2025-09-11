szeptember 11., csütörtök

Elmarad!

26 perce

Nem lesz pénteken Alul semmi

Címkék#betegség#Nyíregyháza#színház

Munkatársunktól
Nem lesz pénteken Alul semmi

Elmarad a péntek esti Alul semmi a nyíregyházi színházban

Fotó: Móricz Zsigmond Színház

Betegség miatt elmaradt a Móricz Zsigmond Színház szeptember 12-ére, péntekre műsorra tűzött, Alul semmi című vígjátéka. A darabot egy későbbi időpontban pótolják, a megvásárolt jegyek természetesen érvényesek lesznek az előadásra. További infomációk: a színház honlapján és közösségi oldalain. 

 

