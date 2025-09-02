szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

18°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

39 perce

Nem tudott visszaütni a Bujtosi-tónál

Címkék#Bujtosi-tó#Nyíregyháza#pad

Ezt miért kellett vajon? - ennyi volt csak a kérdés, amit a posztoló feltett a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. És persze egy fotót is csatolt hozzá, ami megmagyarázza, miről is beszél.

Nagy Zoltán
Nem tudott visszaütni a Bujtosi-tónál

Forrás: illusztráció / Google Maps

És az bizony egy tönkre tett pad. Egy újabb vandál cselekedet - sajnos már-már minden napos Nyíregyházán.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A pad sajnos nem tudott vissza ütni, vagy rúgni - tette hozzá egy kommentelő.

Azért mert a fiatalok este így szórakoznak - tette hozzá valaki más, és más, fiatalokat emlegető hozzászólások érkeztek, ám olyan is akadt, aki kikérte magának, hogy általánosítsanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu