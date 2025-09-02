Nyíregyháza
39 perce
Nem tudott visszaütni a Bujtosi-tónál
Ezt miért kellett vajon? - ennyi volt csak a kérdés, amit a posztoló feltett a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. És persze egy fotót is csatolt hozzá, ami megmagyarázza, miről is beszél.
Forrás: illusztráció / Google Maps
És az bizony egy tönkre tett pad. Egy újabb vandál cselekedet - sajnos már-már minden napos Nyíregyházán.
A pad sajnos nem tudott vissza ütni, vagy rúgni - tette hozzá egy kommentelő.
Azért mert a fiatalok este így szórakoznak - tette hozzá valaki más, és más, fiatalokat emlegető hozzászólások érkeztek, ám olyan is akadt, aki kikérte magának, hogy általánosítsanak.
