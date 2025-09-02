Nem tudott visszaütni a Bujtosi-tónál

És az bizony egy tönkre tett pad. Egy újabb vandál cselekedet - sajnos már-már minden napos Nyíregyházán.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A pad sajnos nem tudott vissza ütni, vagy rúgni - tette hozzá egy kommentelő.

Azért mert a fiatalok este így szórakoznak - tette hozzá valaki más, és más, fiatalokat emlegető hozzászólások érkeztek, ám olyan is akadt, aki kikérte magának, hogy általánosítsanak.