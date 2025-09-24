Szabolcsiak, figyelem! Nemzeti konzultáció indul a TISZA adóemelési terveiről

Adóemelés vagy adócsökkentés? Nemzeti konzultáció indul az adókérdésekről. Fontos tisztázni, mit szeretnének a magyar emberek azután, hogy kiderült, hogy a Tisza a 15 százalékos SZJA helyett, több sávos 22 százalékos és 33 százalékos SZJA-t akar bevezetni. Az ötből az első kérdés így fog szólni: Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?