Nemzeti konzultáció

1 órája

Szabolcsiak, figyelem! Nemzeti konzultáció indul a TISZA adóemelési terveiről

Dr. Simon Miklós és Kovács Sándor országgyűlési képviselők közösségi oldalukon hívták fel a szabolcsiak figyelmét a konzultáció fontosságára. Korábban Orbán Viktor jelentette be, hogy nemzeti konzultáció indul a TISZA Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

Szon.hu

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - mondta még a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken a miniszterelnök, a FIDESZ elnöke. Orbán Viktor bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak a TISZA Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A kormányfő úgy fogalmazott: „ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni".

Nemzeti konzultáció indul
 Nemzeti konzultációt indítanak a TISZA Párt kiszivárgott adóemelési terveiről 
Illusztráció: MTI Balogh Zoltán

Nemzeti konzultáció az adókérdésről

A nemzeti konzultáció első kérdése a jelenlegi egykulcsos jövedelemadót érinti – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs a videóban elmondta: hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adókról és a közteherviselésről, ami mindenkit érint: öt téma, öt kérdés, amiket egy ötrészes sorozatban mutatnak be.

De miért is van szükség nemzeti konzultációra? Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket

– fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A politikus az MTI beszámolója szerint felháborítónak nevezte, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől. „Ne hagyjuk, hogy a minket érintő kérdésekben nélkülünk döntsenek” – hangsúlyozta.

Dr. Simon Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú körzetének országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor miniszterelnök gondolatait, miszerint:

Nemzeti konzultációt hirdetünk a közteherviselésről. A kérdőívek postázása október elején kezdődik. Arra biztatok mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

Adóemelés vagy adócsökkentés? Nemzeti konzultáció indul az adókérdésekről. Fontos tisztázni, mit szeretnének a magyar emberek azután, hogy kiderült, hogy a Tisza a 15 százalékos SZJA helyett, több sávos 22 százalékos és 33 százalékos SZJA-t akar bevezetni. Az ötből az első kérdés így fog szólni: Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

– posztolta közösségi oldalán Kovács Sándor, vármegyénk 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője.  

 

