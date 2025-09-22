46 perce
Egész nap csak a meséről fog szólni Nyíregyházán
Játékos vetélkedő várja a gyerekeket a mesék világából a Sóstói Múzeumfaluban. A Népmese Napja nagyon sok fiatalt vonz minden évben.
A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese Napját. A nap célja, hogy a magyar és más népek meséi, valamint a történetekben rejlő népi bölcsességek fennmaradjanak. A könyvtárosok, óvónők, pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek ezen a napon különös tisztelettel fordulnak a népmesékhez, a meseszerető gyermekek és felnőttek legnagyobb örömére. A Népmese Napja a Sóstói Múzeumfaluban élőszavas mesemondással és különleges programokkal várja az érdeklődőket, hogy közösen barangoljanak a mesék varázslatos világába. A programon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)
„Légy a vendégem!" – szakmai nap a turizmus jövőjéről
Gátlástalanok, pofátlanok, ha nem vagyunk résen, mindenünket elviszik