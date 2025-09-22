szeptember 22., hétfő

Móric névnap

16°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népmese Napja

51 perce

Egész nap csak a meséről fog szólni Nyíregyházán

Címkék#Benedek Elek#népmese nap#népmesék#Sóstói Múzeumfaluban

Játékos vetélkedő várja a gyerekeket a mesék világából a Sóstói Múzeumfaluban. A Népmese Napja nagyon sok fiatalt vonz minden évben.

Szon.hu

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese Napját. A nap célja, hogy a magyar és más népek meséi, valamint a történetekben rejlő népi bölcsességek fennmaradjanak. A könyvtárosok, óvónők, pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek ezen a napon különös tisztelettel fordulnak a népmesékhez, a meseszerető gyermekek és felnőttek legnagyobb örömére. A Népmese Napja a Sóstói Múzeumfaluban élőszavas mesemondással és különleges programokkal várja az érdeklődőket, hogy közösen barangoljanak a mesék varázslatos világába. A programon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu