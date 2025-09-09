3 órája
Izzasztó visszatérés: a Szabolcs Néptáncegyüttes szeniorjainak próbáján jártunk
A Szabolcs Néptáncegyüttes felnőtt kezdő és újrakezdő csoportjának próbáján jártunk. A Nefelejcs tagjai bebizonyították, hogy a néptánc kortalan.
A Szabolcs Néptáncegyüttes tagjai visszatértek a próbaterembe. A kiemelt nívódíjas nyíregyházi együttesben, mely ebben az évben ünnepli megalakulásának 68. évfordulóját, minden korosztálynak helye van az óvodásoktól az általános és középiskolásokon át a felnőttekig, az idősebbekig. Hétfőn 18 órától a felnőttek kezdő és újrakezdő csoportja, a Nefelejcs elevenített fel egy már meglévő koreográfiát.
Néptánc a javából: izzasztó volt a hétfői próba
A Szabolcs Néptáncegyüttes a Kölyökvárban tartja a foglalkozásait, melyekhez szeptember 1-jétől folyamatosan lehet csatlakozni. A csoportokról, a próbarendről, valamint a beiratkozásról honlapjukon és közösségi oldalukon olvashatnak részletesen.
Szabolcs Néptáncpróba SeniorFotók: Bozsó Katalin
Már csak egy hónap és elrajtol az élvonalbeli női röplabda-bajnokság, a Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra. A megfeszített munka mellett a pihenésre és regenerációra is figyel a csapat, a nyári napsütés utolsó pillanatait kihasználva a lányok a Aquarius Élmény- és Parkfürdőben lazítottak.
Fatum Nyíregyháza bikini parádé
Többször is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Ipari Park több ütemben készül el, a jelenlegi II. ütem a szennyvíztisztító-, a víziközmű-hálózat és az ipari park közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését foglalja magába.
Így épül a Nyíregyházi Ipari ParkFotók: Magyar Építők, KeVíz 21
Nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, hanem valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat – ígérte a LEGO Manufacturing Kft., s aki múlt szombaton ellátogatott a Városi Stadionba, meg is tapasztalhatta mindezt. A harmadik Lego Játékváros Nyíregyházán életkortól függetlenül mindenkinek az önfeledt játékról, a közösségi élményről, a sportról, a kreativitásról szólt, élményekkel, örömmel, nevetéssel fűszerezve.
LEGO Játékváros NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
