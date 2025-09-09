Izzasztó visszatérés: a Szabolcs Néptáncegyüttes szeniorjainak próbáján jártunk

A Szabolcs Néptáncegyüttes tagjai visszatértek a próbaterembe. A kiemelt nívódíjas nyíregyházi együttesben, mely ebben az évben ünnepli megalakulásának 68. évfordulóját, minden korosztálynak helye van az óvodásoktól az általános és középiskolásokon át a felnőttekig, az idősebbekig. Hétfőn 18 órától a felnőttek kezdő és újrakezdő csoportja, a Nefelejcs elevenített fel egy már meglévő koreográfiát.

A néptánc kortalan, ezt a Szabolcs Néptáncegyüttes szenior csoportja, a Nefelejcs is bizonyítja

Fotó: Bozsó Katalin

Néptánc a javából: izzasztó volt a hétfői próba

A Szabolcs Néptáncegyüttes a Kölyökvárban tartja a foglalkozásait, melyekhez szeptember 1-jétől folyamatosan lehet csatlakozni. A csoportokról, a próbarendről, valamint a beiratkozásról honlapjukon és közösségi oldalukon olvashatnak részletesen.