A próbateremből jelentjük

1 órája

Izzasztó visszatérés: a Szabolcs Néptáncegyüttes szeniorjainak próbáján jártunk

Címkék#próba#Nyíregyháza#néptánc

A Szabolcs Néptáncegyüttes felnőtt kezdő és újrakezdő csoportjának próbáján jártunk. A Nefelejcs tagjai bebizonyították, hogy a néptánc kortalan.

Munkatársunktól

A Szabolcs Néptáncegyüttes tagjai visszatértek a próbaterembe. A kiemelt nívódíjas nyíregyházi együttesben, mely ebben az évben ünnepli megalakulásának 68. évfordulóját, minden korosztálynak helye van az óvodásoktól az általános és középiskolásokon át a felnőttekig, az idősebbekig. Hétfőn 18 órától a felnőttek kezdő és újrakezdő csoportja, a Nefelejcs elevenített fel egy már meglévő koreográfiát. 

néptánc, Szabolcs Néptáncegyüttes, szenior csoport, Nefelejcs, Kölyökvár, Nyíregyháza
A néptánc kortalan, ezt a Szabolcs Néptáncegyüttes szenior csoportja, a Nefelejcs is bizonyítja
Fotó: Bozsó Katalin

Néptánc a javából: izzasztó volt a hétfői próba

A Szabolcs Néptáncegyüttes a Kölyökvárban tartja a foglalkozásait, melyekhez szeptember 1-jétől folyamatosan lehet csatlakozni. A csoportokról, a próbarendről, valamint a beiratkozásról honlapjukon és közösségi oldalukon olvashatnak részletesen. 

Szabolcs Néptáncpróba Senior

Fotók: Bozsó Katalin

Nézegessen további galériákat!

Már csak egy hónap és elrajtol az élvonalbeli női röplabda-bajnokság, a Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra. A megfeszített munka mellett a pihenésre és regenerációra is figyel a csapat, a nyári napsütés utolsó pillanatait kihasználva a lányok a Aquarius Élmény- és Parkfürdőben lazítottak.

Fatum Nyíregyháza bikini parádé

Többször is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Ipari Park több ütemben készül el, a jelenlegi II. ütem a szennyvíztisztító-, a víziközmű-hálózat és az ipari park közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését foglalja magába.

Így épül a Nyíregyházi Ipari Park

Fotók: Magyar Építők, KeVíz 21

Nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, hanem valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat – ígérte a LEGO Manufacturing Kft., s aki múlt szombaton ellátogatott a Városi Stadionba, meg is tapasztalhatta mindezt. A harmadik Lego Játékváros Nyíregyházán életkortól függetlenül mindenkinek az önfeledt játékról, a közösségi élményről, a sportról, a kreativitásról szólt, élményekkel, örömmel, nevetéssel fűszerezve. 

LEGO Játékváros Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

