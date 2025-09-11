szeptember 11., csütörtök

2 órája

Netrevalók az idősebbek is: ebben segítik őket a fiatalok

Középiskolások ismertetik meg az idősebbeket az okoskütyük kezelésével. A Netrevalók program népszerűsége töretlen Nyíregyházán is.

Munkatársunktól

A Netrevalók program újszerű kezdeményezés, ami arról szól, hogy középiskolás diákok tanítanak időseket a digitális eszközök és az internet használatára az iskolai közösségi szolgálatos órák keretében. 

A Netrevalók program összehozza a generációkat a megyei könyvtárban
Fotó: mzsk.hu

Az ingyenes foglalkozásokon a nyugdíjasok kérdéseket tehetnek fel, segítséget kérhetnek az őket érintő problémák megoldásában, gyakorolhatnak, vagy ismételhetnek. A fiatalabb generáció segít az idősebbeknek eligazodni az online térben, miközben maga is gazdagodik új élményekkel és tapasztalatokkal. A középiskolásoknak – akik remekül kiismerik magukat az online világban – a kezdeményezés kiváló lehetőség, hogy hasznos tevékenységet végezzenek a közösségi szolgálat ideje alatt. Ha érdekli, hogy hogyan működik a program, látogasson el a foglalkozásokra, melyeket fix időpontban, minden hónap második szerdáján rendeznek meg 15 órától a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár első emeleti Számítógépes Oktatótermében. Az időpontokra regisztrálni a www.helloszulo.hu/netrevalok oldalon kell. 

 

 

