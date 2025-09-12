Egy legendás orvos előtt tiszteleg a kisvárdai kórház

– 1975, az évszám, amelyhez a kisvárdai kórház történetének egyik legfontosabb mérföldköve köthető, hiszen hosszú évek várakozása, sok harc és sok áldozatvállalás után egy új, modern kórház született az Árpád úti telephelyen. Az új kórház születésével egy új fejezet kezdődhetett el. Új osztályok létesülhettek, új személyzettel és új orvosokkal, a kórház pedig „élni” kezdett, hogy szolgálhassa a betegeket, a közösséget. 1975. – az évszám, amikor egy októberi napon Dr. Mezey Károly főorvos megérkezett városunkba, hogy a még régi kórházban elfoglalhassa osztályvezető főorvosi állását a sebészeten. Így indult az a felejthetetlen kisvárdai pályafutás, amelynek tiszteletére ma együtt ünnepelhettünk. S ezzel együtt egy olyan orvos, egy olyan ember tiszteletére, aki fél évszázadnyi gyógyító tevékenységének befejeztével hivatásáról így emlékezett meg: „A mi hivatásunk azért is különleges, mert szüntelenül jót tehetünk embertársainkért.” A hivatás, melyről aktív közéleti és társadalmi tevékenységei mellett sem akart soha lemondani. – hangzott el az ünnepi köszöntő a minap a Szent Damján Görögkatolikus Kórház központi műtőjének névadó ünnepségén.

Fotó: Kórház

Névadó ünnepség a kórházban

– A névadó ünnepségen vastaps fogadta díszvendéget, akit Dr. Veres Eleonóra orvosigazgató, Dr. Egri Erika műtővezető főorvos, Dr. Szabó László főorvos, mint egykori sebész kolléga, és Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is méltatott beszédében. A névtábla avatást megelőző pillanatokban Dr. Mezey Károly meghatódva köszönte meg a megemlékezést, lebilincselő történeteit hallgatva pedig mindannyian részesei lehettünk néhány percre a közel 30 éves kisvárdai pályafutásának. Az eseményen részt vettek a sebész főorvos egykori pályatársai, munkatársai, tanítványai is - így egy napra valóban megelevenedhettek a régi idők emlékei. Büszkék vagyunk rá, hogy kórházunk műtőblokkja a mai naptól a Dr. Mezey Károly Központi Műtő nevet viseli! Köszönjük a mai napot Főorvos Úr! Felejthetetlen lesz, ahogyan több évtizedes munkássága is örökre példaértékű lesz intézményünk történetében! – számol be az eseményről a kórház közösségi oldalán.