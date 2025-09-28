szeptember 28., vasárnap

Üzletnyitás

1 órája

Divatőrültek, figyelem! Óriási kedvezménnyel nyit üzletet a trendi márka Szabolcsban!

Címkék#bevásárlóközpont#üzlet#divatmárka

Gombamód szaporodnak az újabbnál újabb világcégek, népszerű márkák vármegyénkben. Október elején az igen divatos európai márka, a New Yorker nyit üzletet.

Szon.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a német hálózatnak már a második üzlete nyílik meg. Így a nyíregyházi mellett már Kisvárdán is lesz New Yorker a divatkövetők legnagyobb örömére. 

New Yorker nyit üzletet Kisvárdán
A New Yorker nyit üzletet Kisvárdán
Illusztráció: MW-Archív

Igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Kisvárdán: egyre több üzlet és gyorsétterem nyílik, gombamód szaporodnak a jobbnál jobb vásárlási lehetőségek.  Ahogy megírtuk, három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók, de a Kentucky Fried Chickent is hasonló lelkesedéssel fogadták az érdeklődők augusztus végén. Múlt héten arról számoltunk be, hogy a nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek. 

Világcégek Kisvárdán

A Magyarországon immáron 69 bolttal rendelkező lengyel divatmárka olcsó, mégis divatos darabokkal várja majd a vásárlókat, és ugyanakkor fogja kitárni a kapuit, mint a 2004-ben Dortmundban alapított TEDi vállalat. Európa-szerte 3500 üzlettel 15 országban vannak jelen, ezzel a non-food ágazat vezető szereplői közé tartozik. Kisvárdán is meglepően széles választékot fog kínálni a TEDi új üzlete: dekoráció, háztartás, írószer, do-it-yourself, konyhai-, háztartási- és barkács eszközök,  műszaki cikkek, ajándéktárgyak, kisállat felszerelések, kültéri és szabadidős cikkek, kerti szerszámok, kempingfelszerelések, szabadidős játékok, lakástextilek, ruhaneműk, édességek, játékok, és még hosszan sorolhatnánk. 

Ha valaki követi a legújabb divatot, biztosan örülni fog az október 9-én megnyíló harmadik új boltnak, ami a Sinsay és a TEDi üzleteivel egyszerre tárja ki a kapuját. Ráadásul hatalmas kedvezménnyel is kedveskednek a New Yorker kisvárdai shopjában a vásárlóknak.

A több mint 40 éves vállalat első farmerüzlete 1971-ben Észak-Németországban nyílt meg, majd fokozatosan terjeszkedett. Mára az egyik legnagyobb divatcég Európában, hazánkban 26 éve jelent meg. A divatcég folyamatosan bővít Magyarországon, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyíregyháza után már Kisvárdán is kapható lesz a fiatalok körében népszerű márkák.

New Yorker kollekció

A kisvárdai üzlet kínálata a legújabb trendeket hozza el a vásárlóknak. A New Yorker az öt saját márkája – a fishbone, a fishbone sister (sportos és utcai viselet), az amisu (női divat), a smog (trendi és hétköznapi férfi viselet) és a censored (fehérnemű és fürdőruha) – aktuális kollekcióit fogja prezentálni az üzletben. A legújabb zenei ritmusokat a New Yorker saját rádiója biztosítja, ahol a látogatók a legújabb divattrendekről is tájékozódhatnak. A weboldalukat böngészve pedig kiderül: fantasztikus nyitási akcióval várják a vásárlókat.

 

