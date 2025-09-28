Divatőrültek, figyelem! Óriási kedvezménnyel nyit üzletet a trendi márka Szabolcsban!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a német hálózatnak már a második üzlete nyílik meg. Így a nyíregyházi mellett már Kisvárdán is lesz New Yorker a divatkövetők legnagyobb örömére.

A New Yorker nyit üzletet Kisvárdán

Igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Kisvárdán: egyre több üzlet és gyorsétterem nyílik, gombamód szaporodnak a jobbnál jobb vásárlási lehetőségek. Ahogy megírtuk, három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók, de a Kentucky Fried Chickent is hasonló lelkesedéssel fogadták az érdeklődők augusztus végén. Múlt héten arról számoltunk be, hogy a nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek.