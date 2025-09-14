szeptember 14., vasárnap

Nyílt nap

2 órája

Problémát okoz az iskolaválasztás? Segít a Kölcsey nyílt napja

Címkék#Miniexpon#középiskola#gimnázium

Akinek gondot jelent a megfelelő iskola kiválasztása, annak nagy segítség, ha ellátogat a kiszemelt iskolákba. Egy nyílt nap sokat segíthet a döntésben Nyíregyházán is.

Szon.hu

Február közepéig kell beadni a jelentkezési lapot a középiskolákba. Ilyenkor sok családban dilemma, hogy hová menjen továbbtanulni a kisdiák, de egy nyílt nap sok mindent eldönthet. 

nyílt nap
Nyílt nap lesz szeptember 24-én a Kölcsey Gimnáziumban
Fotó: Wikipedia

Nyílt nap a Kölcseyben

Fontos, hogy a diák képességének és érdeklődési körének megfelelő legyen a választott iskola. Ezért szeptember 24-án, szerdán 8 órától nyílt napot szerveznek a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a hatodikos és nyolcadikos tanulóknak, ahol tájékoztatást adnak a 2025/2026. tanévben indítható képzési területekről. A nyílt nap 8 órakor a díszudvaron egy igazgatói köszöntővel, tájékoztatóval kezdődik, 8.30-tól a tornateremben miniexpón mutatkoznak be a tagozatok, s a diákönkormányzat 9.30-ig, majd elkezdődnek az óralátogatások. Regisztráció nincs, minden érdeklődőt várnak a nyílt napra. 

A szülőknek az iskola tornatermében pályaválasztási szülői értekezletet tartanak 16.30-tól.

 Szeptember 24-én mindenki kedvére ismerkedhet az iskolával, és bátran kérdezhet a pedagógusoktól is. 

 

 

